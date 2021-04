Imputado en caso Oldani cambiaba plata a Perona Policiales 23 de abril de 2021 Redacción Por El chofer de la banda que mató a Oldani, dijo que cambiaba plata del "rey del juego clandestino" rafaelino.

El dueño del Toyota Corolla utilizado en el homicidio del empresario turístico santafesino Hugo Oldani, Juan Manuel Ruffino, seguirá en prisión preventiva en el marco de la investigación que intenta determinar cómo fue el crimen del empresario de turismo asesinado en la galería Rivadavia de la capital provincial, el 11 de febrero de 2020.

La audiencia de revisión de prisión preventiva se desarrolló en la tarde del miércoles en la sala 1 del subsuelo de tribunales de Santa Fe, frente a la jueza Susana Luna, publicó el portal santafesino Aire de Santa Fe.

Los abogados defensores de Ruffino, Raúl Berizzo y Luciana Caraccia habían solicitado la excarcelación del imputado y ofrecieron a cambio una caución, mientras que los fiscales de homicidios, Ana Laura Gioria y Gonzalo Iglesias, y el abogado querellante Romeo Diaz Duarte solicitaron que Ruffino continúe en prisión preventiva.



En una audiencia que por momentos se volvía un tanto desprolija por la cantidad de cuestiones que surgieron a partir del homicidio de Oldani, el abogado querellante se refirió brevemente a la causa que tramita en el fuero federal sobre la posible actividad de cambio de divisas que se realizaba en la oficina de la víctima: hace pocas horas, el juez federal Marcelo Bailaque dispuso el procesamiento por el delito de intermediación financiera no autorizada para la hija de Hugo Oldani y nueve personas más, y les trabó un embargo por $500.000.

Otro dato a destacar lo brindó Ruffino con su declaración: sostuvo que hace dos años y medio conoció en el casino a un hombre, al que describió como “de tez blanca, obeso y con muchas cadenas de oro”, que trabó una amistad con él y que le ofreció ayuda en una época donde necesitaba trabajar. Agregó que el hombre viajaba mucho a Rosario, y que cuando se iba le dejaba a su cuidado bolsos con dinero: la primera vez le dejó dos millones de pesos.

Ruffino dijo que una vez le pidió que vaya a cambiarle ese dinero por dólares a la galería Rivadavia (donde estaba Oldani), y le dio un bolso con siete millones de pesos. “El nombre de esa persona era David Perona, yo no sabía que él tenía una red de juego clandestino, me enteré cuando ya estaba preso”, explicó el imputado.



LA CAUSA OLDANI

Por el crimen de Oldani se encuentran presos, además de Ruffino, Brian Nahuel Damini, el “campana” que se posicionó en la entrada a la galería Rivadavia; Cristian Bruno Figueroa, quien disparó el arma de fuego que mató al empresario, la menor ACG, quien acompañó a Figueroa en la galería, y Andrés Kaipl, el último de los involucrados en la causa, quien actuó como "escolta" y ayudó a la huida de la banda.

Los cinco fueron imputados como coautores de los delitos de homicidio doblemente calificado (por el empleo de arma de fuego y por ser cometido para consumar otro delito –criminis causae–), en concurso real con el delito de robo doblemente calificado (por el empleo de arma de fuego apta para el disparo y por haber sido cometido en poblado y en banda).