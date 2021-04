Gestionan cobertura las 24 horas en la atención médica Región 23 de abril de 2021 Redacción Por Adolfo Valentín Ferrero, jefe comunal de esta localidad, hizo conocer la desprotección en la atención de la salud durante fines de semana, feriados y fuera del horario del Centro de Salud, que sufren los vecinos de Colonia Bicha, por otra parte difundió que inició gestiones para que la situación se revierta.

COLONIA BICHA. - Desde la Comuna local se informó que fueron iniciadas las gestiones con el propósito de resolver la falta de atención de la salud los fines de semana, feriados y fuera de los horarios de atención del Centro de Salud «Gerardo Maina» para brindar igualdad de condiciones a los habitantes de este sector santafesino tengan igualdad de posibilidades en el acceso al sistema sanitario.

En la actualidad tanto personal de enfermería como médicos que atienden en el Centro de Salud «Gerardo Maina», no residen en la localidad. La totalidad del equipo cumple su horario laboral, quedando los pobladores desprotegidos fuera de esos horarios, al no contar con nadie en la localidad que los atienda. Ante cualquier imprevisto y urgencia deben trasladarse hasta Colonia Aldao o Sunchales para acceder a la atención.

«Es un tema que nos preocupa porque cada vez que surge una necesidad de atención no está la gente en el lugar, por eso estamos viendo la posibilidad que desde el Ministerio de Salud de la provincia designen a algún personal que se radique en Colonia Bicha, ya que contamos con una vivienda para eso» comentó el presidente comunal Adolfo Ferrero

Por parte señaló que planteo el tema a la directora Hospital de Rafaela poniéndola en conocimiento de la situación, ya que fuera de horario ni siquiera la posibilidad de colocarse una inyección tienen las vecinas y vecinos, pero «ella insiste en que nosotros convenzamos al personal se venga a vivir a Colonia Bicha».

«Creemos que se deben brindar más las mismas condiciones a todos por igual, ya seas de un pequeño pueblo como el nuestro o de una gran ciudad, por eso vamos a llevar adelante las gestiones para tratar que desde el Ministerio de Salud se brinde la atención básica las 24 horas los 365 días del año para acotar las distancias, más aún en estos tiempos de pandemia».

La falta de atención de la salud, sumado a la falta de una ruta pavimentada son cuestiones que aumentan la brecha con otras poblaciones transformándose en un impulso para la emigración hacia centros poblados y como consecuencia un menor desarrollo rural en este sector de la provincia

Estar sanos y tener una vida feliz y larga es uno de los mayores deseos del ser humano por eso se convierte en algo esencial tener disponibilidad inmediata de los servicios de salud cuando enfermamos, poder acceder a tratamientos médicos y ser atendidos de urgencia, es en ese marco que vamos a gestionar para que desde la Provincia se reformule el sistema para dar respuesta a esta demanda.