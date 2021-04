Contrarreloj, el Hospital amplía su capacidad Locales 23 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

A esta altura ya no es sorpresa que las camas del Hospital "Dr. Jaime Ferré", transformado en monovalente para internar solo casos Covid, se encuentren con ocupación total con más de 70 pacientes de Rafaela y la región. Mientras el sector privado, que se dedica a atender el resto de las patologías, tampoco cuenta con capacidad disponible en sus áreas de internación, la preocupación por las nubes.

En Santa Fe y Rosario, entre otras ciudades de la Provincia, la situación es muy similar en el ámbito privado. Y en el sector público apenas quedan libres un puñado de camas. Por eso el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) habilitó 12 camas críticas y 20 de internación clínica para casos no Covid que posibilitará descomprimir la alta demanda de camas que se presenta en los Hospitales JM. Cullen y JB. Iturraspe, ambos de la capital provincial.

Según el Ministerio de Salud, en la mayoría de los hospitales la capacidad de atención se incrementó considerablemente frente a la pandemia, llegando a un 700% en Rafaela y 400% en Venado Tuerto y otro tanto en el Viejo Iturraspe de la ciudad capital.

El director del Hospital Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, señaló a Radio Rafaela que en los últimos días se trabajó arduamente para armar el nuevo módulo sanitario y conseguir el equipamiento de "biotecnología, monitores, reposición de oxígeno y 20 camas que ampliará el área de internación".

En este sentido, indicó que este módulo tiene como principal destino “la atención inicial, para recibir a la gente que necesita oxígeno, monitoreo de enfermería y prestaciones básicas, mientras se le hace algún estudio". Se trata de un módulo sanitario Covid cien por ciento con aproximadamente 20 camas. “Va a ser utilizado para la contención inicial de los pacientes con un equipo de enfermeras que va a trabajar en pacientes que hoy ocupan una cama de internación porque no tienen oxígeno domiciliario o porque les falta terminar su tratamiento respiratorio”, explicó Lanzotti, quien confía que entre domingo o lunes ya puesta estar en operativo.

Lanzotti precisó también que el nosocomio local “está trabajando al cien por cien”, siendo igual la situación en todas las áreas. “Estamos dando el alta a un paciente para ingresar otro, la movilidad es permanente. Solamente estamos atendiendo COVID, más la guardia y neonatología (que sigue siendo polivalente)”. “La realidad hoy es que los casos van en franco aumento, la Unidad de Terapia Intensiva está llena, la Unidad de Clínica Médica está completa”, agregó.