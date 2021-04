Máximo Kirchner solicitó pagar en cuotas Nacionales 23 de abril de 2021 Redacción Por La solicitud fue presentada debido a que sus bienes están bajo administración judicial por las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner que involucran al patrimonio familiar.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, deberá pagar alrededor de 7 millones de pesos en concepto de "Aporte Solidario y Extraordinario", también llamado "impuesto a la riqueza", pero solicitó un plan de pagos a la AFIP.

La solicitud de abonar en cuotas el impuesto por única vez creado por una ley que impulsó el bloque de diputados del Frente de Todos que encabeza el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner alcanza también a su hermana, Florencia.

Luego de que el Poder Ejecutivo reglamentara la ley, la AFIP determinó que las personas alcanzadas por este tributo extraordinario pueden optar entre el 23 de marzo y el 28 de abril por realizar un anticipo del 20% y abonar el resto en cinco pagos mensuales consecutivos.

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires eligió ese plan y sus abogados presentaron ante la Justicia un pedido para que el pago se realice por la administración judicial de sus bienes.

Y es que el año pasado una resolución judicial permitió que los impuestos generados por el patrimonio de los Kirchner, que se encuentra intervenido por las causas judiciales en su contra, se abonen con fondos que están bajo administración judicial.

La intervención judicial le informó a la contadora de la familia, María Cecilia García, que los fondos para el pago del 100% del "Aporte Solidario" no están disponibles, razón por la cual se solicitó el plan de pagos.

Máximo y Florencia Kirchner conformaron un condominio con 18 inmuebles heredados de su padre, el ex presidente Néstor Kirchner, y la parte que les cedió su madre y actual vicepresidenta de la Nación, pero luego de la salida del contados Víctor Manzanares de su administración, todo quedó bajo administración judicial.

El año pasado, la Justicia Federal, a pedido de la defensa de Máximo y Florencia Kirchner, ordenó que la intervención judicial se encargara de pagar los impuestos adeudados, que en ese momento ascendían a 4 millones de pesos. Con ese antecedente y ante el aviso de la intervención judicial de que no se disponía del 100% de los fondos se solicitó el pago en cuotas.

El "Aporte Solidario" fue una idea de Kirchner y el diputado Carlos Heller como un impuesto por única vez para colaborar con el Estado nacional en la lucha contra la pandemia de Covid-19.