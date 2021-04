Boca tuvo un debut feliz Deportes 22 de abril de 2021 Redacción Por COPA LIBERTADORES

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Con un muy buen planteo para contrarrestar al rival y a la altura de La Paz, Boca arrancó anoche con una sonrisa su participación en la Copa Libertadores al vencer por 1 a 0 a The Strongest de Bolivia, en la primera fecha del grupo C.

El gol del equipo "xeneize" lo marcó el delantero Sebastián Villa, a los 6 minutos del primer tiempo, que le permiten al equipo de la Ribera compartir la punta del grupo junto a Barcelona de Ecuador, que venció a Santos de Brasil por 2 a 0.

En la próxima fecha Boca será local ante Santos, el próximo martes desde las 21.30, mientras que Barcelona recibirá a The Strongest un día más tarde.

Boca mostró una imagen más que interesante de cara a lo que se viene en el máximo torneo continental, dado que estuvo acertado para poder contrarrestar los efectos de la altura -La Paz está a 3.640 metros sobre el nivel del mar-, tuvo en el once inicial a varios jóvenes surgidos de las divisiones inferiores.



The Strongest 0 - Boca 1



Estadio: Hernando Siles. Árbitro: John Ospina (Colombia).



The Strongest: Daniel Vaca; José Manuel Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Marteli (73m Pastor); Jesús Sagredo, Diego Wayar, Raúl Castro (79m Arrascaita), Ramiro Vaca (79m R. Cardozo), Jeyson Chura (70m Blackburn); Jair Reinoso y Willie Barbosa. DT: Alberto Illanes.



Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Agustín Almendra (54m Jara), Alan Varela, Cristian Medina (63m Capaldo); Sebastián Villa (85m Vázquez), Franco Soldano y Agustín Obando (85m A. . DT: Miguel Angel Russo.



Gol en el primer tiempo: 6m Villa (BJ).