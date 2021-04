Restringen actividades deportivas, se para la Liga Rafaelina de Fútbol Deportes 22 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Ante el aumento sostenido de contagios de coronavirus en la provincia el gobernador, Omar Perotti, decidió sumar nuevas restricciones para toda Santa Fe.

El mismo indica que desde este viernes 23 y hasta el 2 de mayo, se suspenden los torneos deportivos y no así las prácticas en los clubes.

En lo que respecta a Liga Rafaelina de Fútbol, ya desde hoy no habrá actividad quedando el torneo de Primera A, como así también el de la B, en pausa.

Desde la entidad madre del fútbol doméstico emitieron un comunicado:

"Informa la Liga Rafaelina de Fútbol que, atento a las nuevas medidas y restricciones adoptadas por el Gobierno de la Provincia, quedan SUSPENDIDOS todos los torneos de la Liga en todas sus categorías (Div. Superiores e Inferiores - Masculino/Femenino) hasta el próximo 2 de mayo inclusive (tampoco se jugará el adelanto programado para este jueves 22/04 ente Deportivo Aldao y Brown de San Vicente).

Los clubes podrán permanecer abiertos y continuar con los entrenamientos, respetando de manera estricta los protocolos vigentes.

No se podrán realizar partidos amistosos de ninguna categoría.

La administración de la Liga atenderá al público en el horario de 15 a 18 horas.

El próximo martes 28/04 el H. Consejo Directivo se reunirá vía Zoom para evaluar los pasos a seguir".