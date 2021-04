“Tenemos que dar pasos firmes” Deportes 22 de abril de 2021 Redacción Por Guillermo Sara, uno de los referentes de este Atlético, habló tras el triunfo ante Almagro.

Atlético de Rafaela logró su primera victoria en la temporada 2021 de la Primera Nacional y eso trae tranquilidad. Luego de cuatro empates seguidos sin goles y la derrota en el debut en San Juan, la falta de una victoria (y si se suman los del torneo anterior llegaban a 10 partidos) comenzaba a “preocupar”.

Una vez más la ‘Crema’ fue un equipo en el primer tiempo y otro en el complemento. El ingreso de los juveniles del club (Esquivel, Luna y Rostagno) le cambiaron la cara. Fueron cambios ‘positivos’. Creció el equipo, mejoró a imagen y revirtió una historia que se había presentado, nuevamente, adversa. Le dio vuelta el partido a Almagro para imponerse por 4 a 1.

“Me pone contento por la actividad de los chicos. Entiendo lo que son las inferiores para el club”, indicó Guillermo Sara, y aclaró: “No hay que volverse locos. No hay que pensar que ya hay que tirarlos a la cancha. Llegó gente de mucha experiencia que nos da otra cosa y en los momentos malos han dado la cara, hoy (por el domingo) les tocó dar la cara a los chicos del club y está perfecto, es lo que esperamos de ellos, para eso trabajamos”.

Sara, junto al ‘Taca’ Bieler son los principales referentes para los más chicos de un plantel con mucha juventud. Y en la semana se percibe: “Tenemos muchas charlas durante la semana. Hay que llevarlos con tranquilidad y ser muy responsables porque tampoco tenemos para andar quemando etapas de jugadores, tenemos que dar pasos firmes y no demasiado largos”.

En relación al encuentro ante el ‘Tricolor’ y la parte defensiva, analizó: “Sinceramente no creo que hayamos hecho un mal partido defensivamente, si hubo un error puntual en el gol de ellos que lo terminamos pagando, nada más. Después estuvimos firmes”. Y destacó el trabajo que realizaron Tellechea y Piñero: “La dupla de central a medida que pasan los partidos se entiende más y está entendiendo más cómo tiene que defender este equipo”.

El melli destacó la actuación de todos los del fondo, e indicó. “A Gastón (Tellechea) se lo ve bien, muy rápido yendo a buscar a los puntas, gana pelotas divididas, el flaco Piñeiro desde el orden y experiencia nos está dando cosas muy buenas y después le toco Roque que venía trabajando muy bien, lo hizo muy bien, lástima que haya tenido que salir. Chimi, con la experiencia nos está dando mucho”. Y cerró: “Defensivamente estamos trabajando bien, los otros equipos juegan, cometimos un error y lo pagamos pero no hay que volverse locos. Hay que trabajar en la semana, algo que tenemos como premisa es defender y mantener una línea y cometimos un error y lo pagamos”.