Lo que se jugó de Inferiores en la zona Deportes 22 de abril de 2021 Redacción Por La pandemia de coronavirus obligó a suspender algunos encuentros pero otros pudieron jugar, principalmente en el Oeste.

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su tercer capítulo, el cual contó con cuatro suspensiones debido a casos positivos de covid y los respectivos aislamientos que se deben aplicar para tratar de evitar la propagación del virus.

Los suspendidos fueron San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo, Deportivo Aldao vs. San Isidro de Eguzquiza, Florida de Clucellas vs. Deportivo Susana y Tiro Federal de Moisés Ville vs. Arg. Humberto.



A continuación, los encuentros que se pudieron jugar, con los goleadores y lo que se le viene a cada uno.



ZONA NORTE

SÉPTIMA DIVISIÓN: Dep. Bella Italia 0 – Sp. Roca 1 (Lorenzo Aiassa).

OCTAVA DIVISIÓN: Dep. Bella Italia 8 (Ignacio Roman x 2, Daniel Benítez x 2, Agustín Alvarez x 2, Bautista Fassi y Jeremías Barale) – Sp. Roca 0.



ZONA SUR

SEXTA DIVISIÓN: Juventud Unida 0 – Talleres (MJ) 1 (Agustín Bonino), Atlético (MJ) 0 – Libertad EC 0.

OCTAVA DIVISIÓN: Juventud Unida 1 (Gabriel Ruffino) – Talleres (MJ) 0, Atlético (MJ) 3 (Lautaro Gallo, Dylan Lazzaroni e Ignacio Cornalis) – Libertad EC 0.

NOVENA DIVISIÓN: Juventud Unida 4 (Stéfano Piccari, Santiago Cassani, Santino Piccari e Ignacio Zbrun) – Talleres (MJ) 1 (Emilio Sánchez), Atlético (MJ) 5 (Simón Cernotti x 2, Ivo Moyano x 2 y Kevin Wanzettel) – Libertad EC 0



ZONA OESTE

SEXTA DIVISIÓN: Defensores de Frontera 1 (Alexis Miranda) - Dep. Ramona 2 (Mateo Masuero x 2), Zenón Pereyra 1 (Faustino Ochoa) – Arg. Vila 0, Dep. Josefina 0 – Sp. Santa Clara 2 (Federico Parola y Valentino Cristiano), Atl. Esmeralda 2 (Gastón Vocos y Alejandro Sequeira) – La Hidráulica 1 (Lautaro Quevedo).

SÉPTIMA DIVISIÓN: Defensores de Frontera 1 (Sebastian Canteros) - Dep. Ramona 2 (Ignacio Veliz y Enzo Arriola), Zenón Pereyra 10 (Gaston Bruno x 5, Benjamín Lenarduzzi x 2, Gonzalo Domínguez, Lucas Bossio y Ataliva Galanti) – Arg. Vila 0, Dep. Josefina 2 (Alexis Armelino y Tiago Rodriguez) – Sp. Santa Clara 1 (Santiago Bonetti), Atl. Esmeralda 0 – La Hidráulica 2 (Brian Martínez e Iván Juárez).

OCTAVA DIVISIÓN: Defensores de Frontera 2 (José Ameza x 2) - Dep. Ramona 1 (Santino Alvez), Zenón Pereyra 1 (Andrés Mendoza) – Arg. Vila 5 (Isaías Giménez x 3, Lorenzo Ferrero y Agustín Moreyra), Dep. Josefina 1 (Julián Cabrera) – Sp. Santa Clara 3 (Joaquín Almada x 2 y Felipa Barrios).

NOVENA DIVISIÓN: Defensores de Frontera 0 - Dep. Ramona 4 (Santino Muller x 2, Ezequiel González y Alan Grimaldi), Zenón Pereyra 0 – Arg. Vila 1 (Leonel Noriega), Dep. Josefina 0 – Sp. Santa Clara 0.



LA PRÓXIMA FECHA

En lo que respecta a la programación para el próximo sábado, la fecha 4 del Apertura, ya se confirmó que no jugarán: San Isidro vs. Dep. Tacural, Sp. Santa Clara vs. Zenón Pereyra FC, Dep. Ramona vs. Belgrano, Arg. Vila vs Defensores de Frontera (sólo 7ª división) y San Martín vs. Atlético María Juana.

Los encuentros que si se jugarán son los siguientes: Zona Norte: Tiro Federal vs Dep. Aldao, Ind. Ataliva vs Dep. Bella Italia, Sp. Roca vs Moreno. Libre: Arg. de Humberto. Zona Sur: Sp. Libertad EC vs Dep. Susana, Florida vs Juv. Unida, Talleres (MJ) vs Brown. Libre: Bochófilo Bochazo. Zona Oeste: La Hidráulica vs Dep. Josefina. Libre: Atlético Esmeralda.