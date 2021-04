Empresarios ganaderos nucleados en CREA creen que es buen momento para invertir SUPLEMENTO RURAL 22 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En la presente onda se observa una leve baja en la confianza de los empresarios agropecuarios del grupo CREA respecto a noviembre 2020, registrándose así un cambio sobre la tendencia positiva que había iniciado en mar-20.

Si bien en las condiciones actuales se confirma dicha tendencia, es diferente el caso en la situación económica y financiera del país para el futuro, donde hay una reversión en las expectativas.

Y cuando es realidad que la expectativa de mejora decreció (53 a 44%), la mayoría cree que es un buen momento para inversiones. Si bien en los casos que no se prevén nuevas inversiones el empresariado piensa en mejorar la eficiencia.En inversiones agropecuarias lo más destacado se sitúa en maquinaria agrícola (17 a 32% TNA) según convenio y con plazos hasta 48 meses.

En camiones y camionetas: 0 a 43% de TNA según convenios con cada fabricante (plazos hasta 48 meses) y en otros rubros, un 22% a 40% TNA, incluidos energías alternativas y bienes de capital, entre otras (plazo hasta 48 meses).



CONTEXTO ACTUAL

Respecto al dólar, en una ruptura con la dinámica observada en 2020 que implica un ritmo de devaluación por debajo de la inflación actual, y una pérdida en la competitividad del tipo de cambio. Esto ya tuvo su reflejo en marzo y pueden implicar restricciones a las importaciones en el futuro.

Respecto a la inflación, el Ejecutivo Nacional apela a los controles de precios para mejorar la dinámica inflacionaria en el corto plazo.

En lo referido a los ingresos fiscales, el Gobierno busca limitar los aumentos de tarifas, lo que conlleva a un mayor gasto en subsidios, y además, pretende impulsar la obra pública de cara a las elecciones.

Las tasas de interés muestran cierto atractivo aunque para capital de trabajo se encuentra limitado para el sector agropecuario por regulación del BCRA.

Y de acuerdo a un pormenorizado informe de TodoAgro, en el caso de producir soja y trigo sólo podrían acceder a los créditos preferenciales las microempresas con hasta un 5% de la cosecha almacenada.

El Gobierno aspira que el ingreso de las familias a intención oficial es que los salarios le ganen a la inflación en 2021, un objetivo desafiante, que explica las modificaciones en la política cambiaria y tarifaria, así como el endurecimiento de los controles de precios.



LA SITUACION

MACROECONOMICA

* El Poder Ejecutivo busca impulsar esa dinámica, beneficiado por una mejora en el contexto externo, sin embargo, existen riesgos asociados a la dinámica inflacionaria y a la disponibilidad de divisas respecto a la política cambiaria tomada.

* Las cuentas fiscales tuvieron un buen arranque en el primer bimestre y la exportación de manufacturas agropecuarias tuvo un fuerte aumento.

* Tras una retracción de 9,9% en 2020 (informada por el INDEC), se espera una recuperación de 6,2% del PBI durante el 2021.



EVOLUCION DE

EXPORTACIONES

Las exportaciones presentan un crecimiento en su participación sobre la faena total, alcanzando un 30% para los primeros dos meses del 2021.

China, el principal comprador de carne a nivel mundial, no está recuperación de su producción de cerdo que no está ocurriendo por nuevos brotes de Peste Porcina Africana (PPA) y por ello las importaciones de carne durante el primer bimestre alcanzaron un récord histórico de 1,6 millones de toneladas.

De los principales abastecedores del mercado chino, Brasil sería el único en incrementar el nivel de exportaciones, en relación al 2020.

Las exportaciones presentan un crecimiento (+2% vs 2020) en su participación sobre la faena total, alcanzando un 30% para los primeros dos meses del 2021.

Precios del novillo y de la vaca argentina vs competidores Si bien ambas categorías mostraron una notable recuperación durante el primer trimestre de 2021, siguen situados en niveles competitivos, especialmente en el caso de la vaca.



EVOLUCION DE

LA FAENA

La faena total tuvo una caída pronunciada en el primer trimestre de 2021 (-4,7%) con respecto al primer trimestre del 2020, luego de haber registrado 3,25 mill t eq. res c/hueso en 2020 (+3,6% vs 2019).



LOS PRECIOS AL

CONSUMIDOR

La carne vacuna fue la que mayores ajustes de precios registraron desde enero 20 en adelante respecto al conjunto de carnes. Aun así, las tres proteínas animales tuvieron subas superiores a la inflación en el período analizado.



EVOLUCION DEL

CONSUMO LOCAL

Enero-21 resultó ser el mes con el menor consumo histórico (41 kg/hab/año) de carne vacuna, con una caída del 18,7% respecto a Diciembre-20. También se redujo el consumo de carne aviar un 10,9%.



LA RELACION

VACA/TERNERO

El costo de reposición de teneros disminuyó en gran parte durante el primer trimestre del corriente año.



LAS DECISIONES

EMPRESARIALES

Entre los emprendedores CREA dedicados a la cría hay una mayor cantidad de empresas que planean incrementar la retención de vientres (46% vs 36% en mar-20). Y en promedio, crecerá en 3,8% la cantidad de vientres a entorar.

Quienes se dedican al engorde, casi la mitad de las empresas planean mantener el peso medio de faena y la duración media de la invernada. Sin embargo, en las regiones que fueron más perjudicadas por la sequía, optan por reducirlos.



LOS FEEDLOTS

Se mantiene la tendencia de resultados negativos de los últimos 9 meses para los corrales cortos, aunque con mejoras hacia el equilibrio.