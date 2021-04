Abrieron inscripción para 29 viviendas en Sunchales Región 22 de abril de 2021 Redacción Por El Secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón junto al Jefe de ANSeS Región Litoral, Diego Mansilla informaron acerca de los requisitos para acceder a la Línea de Desarrollo Urbanístico.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la secretaria de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, anunció la apertura de las inscripciones para la adjudicación de 29 viviendas en la ciudad de Sunchales, en el marco del Programa Procrear II. Tendrá un carácter cogestionado, entre Nación -mediante el Fondo Fiduciario Publico “Procrear”- y Provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, promover la participación activa de los gobiernos locales y desarrollar acciones coordinadas para lograr una mayor accesibilidad.

En este sentido, Zorzón explicó los alcances de este programa de cogestión a partir de la nueva metodología del Procrear. “El gobernador Omar Perotti y la ministra Silvina Frana nos encomendaron extremar las acciones de manera de poder resolver la mayor cantidad de viviendas a través de los distintos programas provinciales y nacionales, de manera que los santafesinos puedan acceder a su casa propia”.

“Estos son créditos destinados a familias que carecen de terreno propio para concretar la vivienda familiar única y permanente, con tasa fija y capital ajustable en relación a la evolución de los salarios”, agregó en el mismo sentido el funcionario provincial.

Por su parte, Mansilla aseguró que el gobierno nacional tiene a la vivienda como política de Estado: “estamos hablando de un programa que viene a concretar el sueño de muchos argentinos y argentinas que tiene que ver con la vivienda propia. Pero también es una política pública que sirve como dinamizador de la economía, porque en cada pueblo en cada ciudad, donde hay un beneficiario de Procrear, se empieza a activar ese círculo virtuoso que queremos recuperar como país”.

Finalmente, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli agradeció la iniciativa: "quiero agradecer la proactividad de esta tendencia de articulación, y considero muy importante el método de escalafonamiento, no dejando la vivienda librado a la suerte, sino que este sistema tiene mucho de justicia, igualdad, escucha”.



REQUISITOS

Para acceder al programa es necesario que los postulantes tengan domicilio en la localidad, sean ciudadano/as argentinos o extranjero/as con residencia permanente en el país, de entre 18 y 64 años de edad. Al mismo tiempo se requiere no ser propietarios ni copropietarios de inmuebles el/la titular y cotitular de la postulación, ni haber sido beneficiarios de viviendas otorgadas por el Estado en los últimos 10 años. A los efectos de la postulación, es requisito que todos los integrantes de la solicitud cuenten con DNI vigente al momento de iniciar el trámite, poder acreditar el estado civil declarado en la inscripción (excepto solteros) y los ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente. Por último, es preciso acreditar al menos 12 meses de continuidad laboral registrada y no presentar antecedentes negativos en el sistema financiero durante los últimos nueve meses.



POSTULACIÓN

La preinscripción se realizará del 21 al 30 de abril, de manera telefónica al (0342) -4815689 en el horario de 8.00 a 13.00 hs.

Por esta vía se otorgarán turnos para completar de manera presencial la inscripción. Quienes se hayan preinscripto telefónicamente deberán asistir en el día y horario asignado con la documentación necesaria para la formalización de la postulación, la que será oportunamente informada al momento de la preinscripción.

El proceso de inscripción presencial, con turno previo, se desarrollará en el salón “Gesta de Malvinas”, sede de Bomberos Voluntarios de Sunchales, ubicada en Urquiza 1061, del 3 al 14 de mayo, entre las 10.00 y las 18.00 hs.



SELECCIÓN

Una vez culminada la etapa de inscripción, se realizará la validación de los requisitos por el Banco Hipotecario, en su carácter de fiduciario. Posteriormente, recibido el listado con los postulantes que cumplen con los requisitos, el Estado elaborará un listado aplicando el sistema de puntajes establecido a tal fin e informará a los beneficiarios.