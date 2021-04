Funcionarios y concejales se reunieron por tema sanciones Locales 22 de abril de 2021 Redacción Por Ayer por la mañana los concejales recibieron a la jefa de Gabinete y al secretario de Gobierno que fueron a plantear un tema vinculado a la situación sanitaria referido al valor de las multas que está fijado por Ordenanza para quienes infrinjan las normativas existentes en torno a esto.

FOTO ARCHIVO EN LA CIUDAD. El Ejecutivo solicitó al Concejo el incremento del costo de multas a quienes no cumplan con las ordenanzas que establecen protocolos y restricciones.

Durante la mañana de ayer se llevó a cabo en el Concejo una reunión entre los ediles y la jefa de Gabinete, Amalia Galantti y el secretario de Gobierno Marcelo Lombardo, quienes fueron a plantear un tema vinculado al valor de las multas establecidas por Ordenanza para aquellos que nos cumplan con las normas vigentes en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia.

Galantti señaló que “pedimos esta reunión porque necesitábamos hacer un planteo en relación al valor de las multas que está fijado por Ordenanza desde el comienzo de la pandemia, para todas aquellas infracciones a la normativa que tiene que ver con los cuidados, la reglamentación y protocolos en materia sanitaria por el COVID. Nosotros vinimos justamente a hacer este planteo entendiéndolo como un esfuerzo más para poder influir o persuadir a aquel que no está cumpliendo con la normativa, antes de tomar medidas que tengan que ver con la restricción o cierre de actividades económicas”.

“Siendo una competencia del Concejo establecer las sanciones, vinimos a hacer este planteo y tuvimos una muy buena recepción. Nosotros tenemos dos Ordenanzas distintas, por un lado una general que tiene que ver con todas las infracciones y ahí podríamos incluir a las fiestas clandestinas o el incumplimiento que se dé por parte de algún establecimiento, donde originalmente estaba previsto entre 30 y 100 unidades de multas. El acuerdo al que llegamos con el Concejo es mantener el piso de 30 unidades de multa, pero duplicar el máximo y está previsto también, además de que los jueces de faltas puedan graduar de acuerdo a los antecedentes, que en el caso de reincidencia esto se va multiplicando por las veces que el infractor a reincidido en la falta”, explicó la jefa de Gabinete.

Asimismo, Galantti indicó que “por otro lado tenemos la Ordenanza especial por el uso del barbijo y acá también el criterio es el mismo, que es mantener el piso y duplicar el máximo. Hoy las multas, las más comunes, las de las fiestas clandestinas están en 120 mil pesos que de sancionarse esta Ordenanza en el día de mañana, se estarían duplicando a 240 mil, porque esto va variando de acuerdo al valor del litro de nafta súper. Respecto al no uso del barbijo que antes estaba en 20 mil pesos pasaría a 40 mil pesos”.

La mencionada reglamentación se encuentra fijada por Ordenanza, y en ese contexto, la funcionaria remarcó: “Vinimos a realizar el planteo ante los integrantes del Concejo porque lo entendemos como un último paso que intentamos para persuadir a quienes no están cumpliendo con la Ordenanza”. El pedido se produce “antes de tomar otras medidas relacionadas con restricciones en las actividades económicas, y siendo una competencia del Concejo Municipal establecer las sanciones, hicimos el planteo y tuvimos buena recepción”; explicó Galantti.



CONTROLES DURANTE

EL FIN DE SEMANA

El secretario de Gobierno, Marcelo Lombardo, hizo referencia a los controles y dijo: “La verdad que los controles han sido muchos, agotadores, hubo mucho movimiento durante el fin de semana, es habitual eso en nuestra ciudad. Nosotros habíamos hecho contactos previos al fin de semana con distintos sectores donde suele concentrarse un número importante de personas, sobre todo aquellos que practican algún tipo de deportes, solicitando, recomendando, la posibilidad de evitar lo que llamamos terceros tiempos. Eso se fue logrando no en un 100 %, porque muchos de los participantes de estos eventos a lo mejor no se encontraban en el evento pero salían y si lo hacían en un quiosco, algunos se llevaban su propia bebida para poder mantener el tercer tiempo, con lo cual la tarea fue ardua, muy extensa y pudimos coordinar las acciones de las diferentes fuerzas. Como son recomendaciones y no cuestiones sancionatorias, el trabajo fue de persuasión”. También, el secretario indicó que “hemos trabajado coordinadamente con todas las fuerzas en la persuasión y recomendación: Protección Vial y Comunitaria, GUR y el apoyo de la Policía de la Provincia. Entonces, nos encontramos con algunos grupos que se mostraron un tanto reacios a obedecer las normas. Es por eso que elevamos este planteo al Concejo, para focalizar el castigo para quienes no quieren cumplir y no generalizar con quienes cumplen dentro de nuestra comunidad”.

En lo que va de la pandemia, se detectaron y sancionaron 120 fiestas clandestinas. Al respecto, Lombardo aclaró que “desde ya no es lo mismo una fiesta con 12 personas que una con 150, en un lugar que toman como habitual y donde se nos hace difícil la tarea de control. Por eso, la idea de tener un piso y un techo en los montos sancionatorios”.