Perotti regulariza deudas con municipios y comunas

El Gobierno provincial transfirió a municipios y comunas un monto de 518 millones de pesos para cancelar deudas de coparticipación y servicios correspondientes a los Bonos del Consenso Fiscal que debieron haber percibido los gobiernos locales durante los años 2018 y 2019. De esa cantidad, casi $ 50 millones se distribuyó en el departamento Castellanos, con Rafaela como principal beneficiada al recibir algo más de 18 millones. Asimismo, la Provincia anticipó que esta transferencia global de 518 millones se incrementará a un total de $ 900 millones lo que representa un monto significativo para los presupuestos municipales.El senador provincial Alcides Calvo se refirió a la asistencia con recursos económicos por parte del Gobierno provincial a municipios y comunas, en el marco de la decisión política del gobernador Omar Perotti de cumplir con las obligaciones financieras que la gestión anterior del Frente Progresista no realizó, resultando en perjuicio de los habitantes de cada localidad de la Provincia.Al respecto, Calvo destacó que “el gobierno justicialista de Omar Perotti acompaña a todos los municipios y comunas sin hacer distinción del partido político al que pertenezca la gestión local, en este sentido se ha dado un hecho relevante como es regularizar la deuda que tenía la Provincia por coparticipación y servicios impagos de los Bonos del Consenso Fiscal por 518 millones que deberían haber sido pagados a los gobiernos locales en 2018 y 2019, pero que la gestión de Miguel Lifschitz, quien era entonces gobernador, no lo transfirió en fecha, haciéndolo ahora el Gobierno de Omar Perotti”.Según se informó desde la oficina del senador Calvo, el monto total que recibirán las localidades del Departamento Castellanos correspondientes al Bono de Consenso Fiscal asciende a $49.587.678,87, distribuidos según el siguiente detalle: Rafaela $18.180.926,68; Sunchales $11.057.989,30; Frontera $2.634.237,25; San Vicente $1.368.455,87; Angélica $405.542,18; Ataliva $511.812,69; Aurelia $192.016,95; Bauer y Sigel $230.598,72; Bella Italia $556.332,27; Castellanos $208.708,18; Clucellas $547.764,47; Colonia Aldao $504.696,18; Colonia Bicha $217.876,54; Colonia Bigand $172.468,51; Colonia Cello $190.734,88; Colonia Iturraspe $124.503,04; Colonia Margarita $230.860,46; Colonia Raquel $251.356,34; Coronel Fraga $228.456,18; Egusquiza $245.411,68; Esmeralda $353.214,80; Estación Clucellas $361.257,49; Eusebia $348.961,03; Eustolia $156.014,76; Fidela $161.447,24; Galisteo $194.287,59; Garibaldi $214.307,08; Hugentobler $172.852,27; Humberto Primo $1.409.155,08; Josefina $874.474,31; Lehmann $936.497,97; María Juana $1.406.631,03; Mauá $136.769,47; Presidente Roca $388.671,92; Marini $174.498,59; Ramona $505.588,94; Saguier $201.063,74; San Antonio $221.241,01; Santa Clara de Saguier $700.454,68; Susana $465.288,87; Tacural $392.855,85; Tacurales $263.871,96; Vila $529.548,74; Villa San José $219.042,04; Virginia $183.944,01 y Zenón Pereyra $554.990,03.“El gobernador Omar Perotti considera que la inversión en educación es fundamental para poner a Santa Fe de Pie, y por ello se cumplirá con las transferencias de recursos en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo” manifestó Alcides Calvo, a la vez que agregó: “cabe recordar que este programa tenía una operatoria que transfería a mes vencido hasta que en 2015, bajo la gestión del Frente Progresista, se decidió que la Provincia transfiera los fondos en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del 2016, lo que en realidad nunca ocurrió y solo se fue postergando en el tiempo. Por ello, se determinó que se va a pagar lo adeudado de Financiamiento Educativo, y en el segundo semestre recibirán los municipios y comunas la cuota mensual correspondiente al año 2020 y 2021, lo que asciende a 400 millones de pesos, llegando a cumplir Omar Perotti con lo que establece la Ley”.Para finalizar, Calvo afirmó que “el gobernador Omar Perotti no solo asume compromisos, sino que los cumple. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos con otros gobiernos provinciales, que en sus gestiones realizaron promesas que nunca se cumplieron con los municipios y comunas, o se postergaron en el tiempo”.COVID Y FONDODE OBRAS MENORESPor otra parte, el Gobierno provincial también comenzó a transferir fondos del "Programa de Atención a Gobiernos Locales por Emergencia Covid-19". En este caso, el importe que se distribuyó entre los municipios y comunas del departamento asciende a $9.920.000.Además, a través de la Secretaria de Integración y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Gestión Pública, la Provincia otorgará aportes no reintegrables por un total de $ 3.077.319, en el marco del Fondo de Obras Menores, a las localidades del departamento Castellanos de Frontera, Colonia Mauá, Eustolia y Tacural.