Perotti anunció las nuevas restricciones

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, confirmó durante la noche de este miércoles, las nuevas restricciones que se aplicarán en todo el territorio provincial para contener la curva de crecimiento de los casos de coronavirus. Habrá restricción vehicular de 21 a 6 y las actividades comerciales se desarrollarán normalmente hasta las 19, mientras que los comercios de venta de alimentos podrán funcionar hasta las 20, al tiempo que se suspenderán las actividades deportivas pero se mantendrá la presencialidad en las escuelas. En tanto, los shoppings que fue un tema controvertido en la previa del anuncio del gobernador, puesto que los intendentes, especialmente los de las ciudades más importantes, se decidió que los locales permanezcan abiertos con el aforo ya establecido, mientras que el patio de comidas estará cerrado. Las nuevas medidas serán de efectivo cumplimiento a partir de este viernes 23 a las cero horas y hasta el 2 de mayo.

El mandatario provincial precisó que "están ocupadas el mismo porcentaje de camas que cuando tuvimos el pico de los tres mil casos", por lo cual es necesario "plantear acciones tendientes a disminuir la circulación, evitar las aglomeraciones y tener un control más estricto del cumplimiento de los protocolos". "Las medidas tomarán a la provincia como un espacio único, con un mensaje primero de solidaridad y compromiso común con todos los santafesinos, pero además porque los lugares que reciben las derivaciones de cada una de las localidades del interior tienen un porcentaje alto de camas ocupadas", precisó Perotti. Dijo que "es clave tener menos circulación para tener un menor nivel de contagio". Puntualmente, las medidas enumeradas por el gobernador incluyen la restricción de circulación vehicular a partir desde las 21 y hasta las 6 de la mañana, mientras que a partir de esa hora "se desarrollarán normalmente todas las actividades productivas, profesionales y educativas". Indicó que el horario de cierre de comercios será a las 19 y los locales de venta de alimentos podrán funcionar hasta las 20, mientras que bares y restaurantes podrán recibir clientes hasta las 23 y tendrán abierto hasta las 24. También indicó la suspensión de actividades deportivas, ya que "solamente podrán realizarse en modalidad entrenamiento", y precisó que no habrá actividades culturales, teatrales y cinematográficas. Además, agregó que habrá una "readecuación en el transporte para permitir que el horario de comercio pueda retrasarse en su apertura para no coincidir con los horarios escolares a fin de permitir allí las no concurrencias de ambos y evitar aglomeraciones". Añadió que "todos los intendentes y presidentes comunales tienen facultad para actuar con medidas de mayor impacto de acuerdo a sus necesidades. Nuestro gobierno prioriza y va a cuidar la salud integral de la población santafesina", sostuvo Perotti, y aseguró que la provincia sabe de las consecuencias en "salud, económica y de relaciones personales y psicológicas de cada una de las personas". Y concluyó: "Necesitamos la colaboración de cada uno de ustedes".



NUEVAS RESTRICCIONES

* Los vehículos particulares no podrán circular desde las 21 horas hasta las 6.

* Los comercios cerrarán a las 19 hs.

* Los locales de venta de alimentos cerrarán a las 20 hs.

* Los bares y restaurantes podrán mantener sus puertas abiertas hasta las 24 hs. pero con permanencia de gente hasta las 23.

* Se suspenden las actividades deportivas a excepción de los entrenamientos.

* Se suspenden las actividades culturales tanto teatrales como cinematográficas.