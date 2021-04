Reapareció Trotta para reunirse con Fernández Nacionales 22 de abril de 2021 Redacción Por En medio de la disputa entre la Casa Rosada y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernández se reunió con Trotta, que reapareció en público tras una semana.

FOTO NA MANO A MANO. El Presidente con su ministro, después del cortocircuito.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Alberto Fernández se reunió ayer con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para analizar la situación de la presencialidad cuidada en todo el país y abordar el "incumplimiento" de la Ciudad a la suspensión de la asistencia a las aulas, en medio del tironeo judicial con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

De esta manera, Trotta reapareció en público tras una semana, después de las diferencias de criterio entre el titular de la cartera educativa y Fernández sobre la continuidad de las clases presenciales pese al avance de la pandemia de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Este miércoles, el ministro ratificó la política de mantener los colegios abiertos, aunque reiteró que en casos de riesgo epidemiológico, "los equipos directivos van a administrar alternativas intermedias en cada escuela para reducir la circulación sin suspensión de clases", según pudo averiguar NA.

"Evaluaron la realidad de las clases presenciales en cada provincia y abordaron la situación metropolitana ante el incumplimiento del fallo de la Justicia Federal por parte de la Ciudad de Buenos Aires", indicaron a esta agencia fuentes de Casa Rosada.

A raíz de las nuevas restricciones que impuso Fernández el miércoles pasado, entre las que se destacó la suspensión de la presencialidad en la educación hasta el 30 de abril en el AMBA, se había rumoreado que el ministro de Educación había presentado su renuncia tras haber sostenido públicamente ese mismo día que no se interrumpirían las clases presenciales, aunque el Gobierno salió al cruce de esas versiones y las negó.

La Casa Rosada está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto a una presentación del Gobierno de la Ciudad para no acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe impartir clases presenciales durante este mes para bajar el número de casos de coronavirus en el AMBA.

En la Quinta Presidencial de Olivos, Trotta expuso ante Fernández las alternativas de la agenda de presencialidad administrativa acordada con los ministros del Consejo Federal de Educación (CFE), que incluyen entre otra medidas "la disminución de la circulación de personas sin suspensión absoluta de clases presenciales en zonas de mayor complejidad sanitaria" debido al coronavirus y considerar "la menor unidad geográfica posible porque la escuela es un lugar seguro".

"Trotta no quiere entrar en la discusión presencialidad sí, presencialidad no", señalaron a NA portavoces del Ministerio de Educación, para acotar que el jefe de la cartera junto a sus padres del CFE "evalúan alternativas intermedias para la administración de la presencialidad en las escuelas, sin suspensión de clases".

Las medidas intermedias a la aparición de casos podrán contemplar la reducción de uno o dos días de la semana de clases.

Trotta y el presidente evaluaron también el desarrollo de las clases presenciales en cada provincia y la "situación metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires ante el incumplimiento del fallo de la Justicia Federal", que este martes pidió suspender la enseñanza en las aulas porteñas, indicó el Palacio Sarmiento en un comunicado.