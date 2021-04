Una sanción ejemplar Deportes 21 de abril de 2021 Redacción Por Luca Coberi protagonizó un hecho indignante en el Campeonato Mundial de Karting y fue sancionado con 15 años sin poder volver a competir.

FOTO WEB EL MOMENTO. / Luca Coberi en aquella carrera para el olvido.

Sobre el cierre del pasado año se viralizó un hecho ocurrido en el Campeonato Mundial de Karting. Uno de los competidores tomó un pedazo del coche que manejaba y se lo tiró a un rival que pasaba por el medio de la pista. Meses después, recibió su sanción.

Luca Corberi protagonizó un incidente con otro piloto y este se enojó completamente por lo sucedido. Al bajarse de su Karting, el piloto italiano tomó una parte del pontón de su vehículo y lo lanzó hacia uno de sus rivales. Como consecuencia, no podrá correr en competencias oficiales durante 15 años.



La sanción:

El Tribunal Internacional de la FIA, con Felipe Massa, Presidente de la Federación de Karting, dependiente de la FIA, emitió la sanción que le corresponde a Corberi por semejante acto de indisciplina. Muchos pedían que el italiano no corra nunca más en una competencia organizada por la FIA, aunque el ente regulador del deporte motor ya tomó una decisión.

Luca Corberi recibió una sanción de 15 años sin competir en carreras oficiales. Por otro lado, según confirma el medio Soymotor.es, el Tribunal de Disciplina llegó a considerar una sanción de por vida para el piloto de 23 años. No solo se tuvo en cuenta el video viral, si no que luego de la carrera se dio otra pelea en la zona del paddock, que involucró al padre de Corberi.