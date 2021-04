Guillermo Ortelli vuelve al JP Carrera Deportes 21 de abril de 2021 Redacción Por El piloto de Salto dejó el LCA Racing y se sumará al JP Racing por pedido de Gustavo Lema. De esta manera, el siete veces campeón, regresa a la estructura donde ganó su última corona.

FOTO ARCHIVO BOMBA. / Guillermo Ortelli confirmó una noticia que asombra a todo el TC.

Guillermo Ortelli está viviendo uno de los momentos más difíciles de su carrera como piloto de Turismo Carretera (TC). De las últimas competencias en las que participó, rompió motor en cada una de ellas y no logra encauzarse en la ruta que alguna vez logró llevarlo a la victoria en más de siete ocasiones. Por esto, comunicó la drástica decisión que debió tomar por la continuidad de su carrera.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor de Salto confirmó que abandonará la firma LCA Racing tras lo sucedido. Hace algunos días, tras su más reciente competencia, analizó la posibilidad de realizar un parate ante las consecuentes derrotas.

No obstante, en su comunicado confirmó su continuidad en el TC y reveló que volverá con un equipo con el que supo alcanzar la gloria. Ortelli regresará a JP Carrera, la escuadra que lo vio triunfante en más de una ocasión.

“Hoy tomamos la decisión de desvincularnos del LCA Racing. Mi agradecimiento a todo el equipo, lamento mucho que las cosas no hayan salido como queríamos”, escribió en su posteo a través de Instagram. Además, confirmó que el encargado de JP, Gustavo Lema, le ofreció regresar a dicha formación. “Me pidió que le brinde la oportunidad de volver a darme un auto competitivo y ya estamos trabajando juntos otra vez”, agregó.

De esta manera, el piloto conducirá el Chevrolet que lo llevó a ganar el campeonato en 2016, el cual se encontraba en el Museo de Turismo Carretera de la ciudad de La Plata. Desde el equipo ya informaron que retiraron el automóvil para ponerlo a prueba una vez más.