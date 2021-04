Aún sin el rafaelino Rubiolo, Jaguares XV ante Selknam Deportes 21 de abril de 2021 Redacción Por La franquicia argentina se mide este miércoles, 17.45 hs, ante el elenco chileno.

FOTO ARCHIVO IMPARABLES. / Los jugadores argentinos vienen mostrando un buen nivel y se encaminan al título.

Mientras Pedro Rubiolo, jugador surgido en CRAR, espera cumplir con el aislamiento obligatorio impuesto por el país anfitrión (hoy se le realizará un nuevo hisopado y desde mañana se sumará al grupo tras su arribo a Montevideo, la semana pasada), la franquicia argentina estará jugando este miércoles una nueva fecha de la Superliga Americana de Rugby.

Jaguares XV se medirán ante Selknam de Chile, elenco dirigido por el santafesino Nicolás Bruzzone.

El equipo argentino viene de golear a Cafeteros Pro por 80 a 7. El equipo de Fernández Lobbe superó los diez tries por cuarta vez en seis partidos y confirmó lo que se presumía desde el comienzo, es el gran candidato a ganar la SLAR. El partido de hoy, correspondiente a la octava fecha de la SLAR se podrá seguir en vivo desde las 17:45 por ESPN 3 y ESPN Play.

Jaguares XV viene cumpliendo con todos los objetivos trazados previo a iniciar la competencia de la SLAR. Competir, buscar el mejor rendimiento y darle fogueo a los más jóvenes, que armaron una sólida estructura junto a los experimentados y disputaron una competencia profesional en gran nivel y con la seriedad de saber que integraban el equipo candidato a llevarse el título.

El head coach les dio minutos en la cancha a 31 jugadores, y en general todos estuvieron en sintonía, con una sana costumbre de darle ritmo a las ofensivas y tener una intensidad muy por encima del resto de los equipos.

Sebastián Cancelliere consiguió cuatro tries ante Cafeteros Pro y lleva nueve en el torneo. Felipe Ezcurra es un líder natural, que contagia por su compromiso y ganas de poner siempre adelante al equipo. Y después fueron numerosos los destacados, en todas las líneas para redondear lo que venían a buscar a este torneo.

Para Selknam será una buena prueba enfrentar otra vez a la franquicia argentina. La derrota en el partido de ida (65-8) fue un antecedente negativo que deberán tener en cuenta para superarse. La conducta es el aspecto a mejorar indudablemente en el plantel chileno, que suma nueve amonestados, un dato que afectó especialmente en la concentración de los dirigidos por el ex Universitario de Santa Fe.



Las formaciones de los equipos:



JAGUARES XV: 1. Francisco Minervino, 2. Martín Vaca, 3. Juan Pablo Zeis; 4. Federico Gutiérrez, 5. Rodrigo Fernández Criado; 6.Lautaro Bavaro, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo; 9. Felipe Ezcurra (cap), 10. Tomás Albornoz; 11. Tomás Cubilla, 12. Juan Pablo Castro, 13. Agustín Segura, 14. Sebastián Cancelliere; 15. Juan Bautista Daireaux.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17.Joel Sclavi, 18. Luciano Torres, 19. Franco Molina, 20. Tomás Bernasconi, 21. Rafael Iriarte, 22. Martín Elías y 23. Teo Castiglioni.



SELKNAM: 1. Javier Carrasco, 2. Augusto Bohme, 3. Salvador Lues; 4. Santiago Portillo, 5. Tomás Orchard; 6. Martín Sigren (cap), 7. Bautista Stavile, 8. Alfonso Escobar; 9. Patricio Baronio, 10. Ignacio Albornoz; 11. Lucca Avelli, 12. José Larenas, 13. Domingo Saavedra, 14. Matías Garafulic; 15. Maximiliano Filizzola.

Suplentes: 16. Raimundo Martínez, 17. Iñaki Gurruchaga, 18. Esteban Inostroza, 19. Santiago Pedrero, 20. Ignacio Silva, 21. Lukas Carvallo, 22. Santiago Videla y 23. Julio Blanc.