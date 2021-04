Se reanuda el Preparatorio Deportes 21 de abril de 2021 Redacción Por La Asociación Rafaelina de Básquet confirmó el regreso de la actividad oficial en Primera División tras el parate que hubo debido a las restricciones por la pandemia.

FOTO ARCHIVO VUELVEN A JUGAR. / La ARB levantó las medidas establecidas.

En la jornada de ayer la Asociación Rafaelina de Básquet anunció el regreso de la actividad oficial con la continuidad del torneo Preparatorio de Primera División. El mismo quedó suspendido y no tuvo acción en los últimos dos fines de semana debido a las restricciones para prevenir la propagación del virus, principalmente en Sunchales.

La ARB había optado por poner en pausa el certamen hasta el próximo 30 de abril, o bien hasta no tanto se vuelva a permitir la práctica de la disciplina en la vecina ciudad. Esto ocurrió y es así que se vuelve a jugar.

En lo que respecta a la programación, para el fin de semana se programó la sexta fecha. El próximo domingo 25 estarán jugando Independiente vs Unión (20hs), Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad (20.30hs), Peñarol vs Ben Hur (20.30hs), 9 de Julio vs Atlético de Rafaela (20.30hs).

Para el 30 de abril quedó reprogramado el capítulo 4 y luego, el 7 de mayo, se jugará la fecha 5.

Desde la ARB y a fines de respetar los nuevos protocolos de capacidad de estadio (permitido 30 por ciento del total) se les solicita a los clubes que no posean tribunas ser rigurosos en el ingreso y permitir solo cuarenta espectadores dentro del gimnasio, además de la gente afectada a las delegaciones participantes y a la organización.