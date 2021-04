Se analizó la posibilidad de parar la pelota pero la mayoría eligió seguir Deportes 21 de abril de 2021 Redacción Por El crecimiento de casos de Covid en Rafaela y, principalmente, la región, llevó a un debate: seguir el torneo o suspender hasta el 30. De 33 clubes, unos 28 optaron por continuar. El jueves arranca la fecha 6 del Apertura de Primera A.

FOTO FACEBOOK REUNIÓN VIRTUAL. Anoche, los delegados de los clubes, analizaron la posibilidad de suspender el fútbol por unas semanas.

Lo planteó Sportivo Norte y se armó el debate. Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol, de manera virtual, y el principal tema fue la continuidad o no de los torneos. El elenco de Barranquitas presentó una nota solicitando que se pare el Apertura de Primera A hasta el próximo 30 de abril debido a la situación sanitaria por la que atraviesa la ciudad y la provincia. Y ante ello, Bochófilo Bochazo se sumó al pedido y la suspensión.



Con una votación de 28 a 5 los clubes, continuando con el análisis previo a cada encuentro que se viene haciendo y en caso de requerirlo suspenderlos, optaron por continuar jugando.



De esta forma se programó la fecha 6 del Apertura de Primera A, que tendrá dos adelantos y ya tiene un encuentro suspendido Tacural vs Sportivo Norte por casos de covid.

El jueves, a las 21.30hs el Deportivo Aldao recibirá a Brown de San Vicente; el viernes, a las

21.30hs se medirán Peñarol y Unión de Sunchales.

El resto irá el domingo, 16hs, con lo siguientes cruces: Argentino Quilmes vs Florida de Clucellas, Dep. Libertad vs Talleres María Juana, Bochófilo Bochazo vs Ferrocarril del Estado, Deportivo Ramona vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs 9 de Julio.



Por otro lado ya se anunció que por la fecha 7 adelantarán Unión de Sunchales vs Deportivo Aldao.



En lo que respecta a Inferiores ya se conoció que no se jugarán los siguientes encuentro: San Isidro vs. Dep. Tacural, Sp. Santa Clara vs. Z. Pereyra FC, Dep. Ramona vs. Belgrano, Def. Frontera vs. Arg. Vila (sólo 7ª división), San Martín vs. Atl. María Juana. Primera División: Belgrano vs. Arg. Vila y Sp. Santa Clara vs. Sp. Libertad EC.