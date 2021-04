Boca visita a The Strongest

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Boca, en la altura de La Paz y sin el capitán Carlos Tevez, iniciará hoy la búsqueda de su ansiada séptima Copa Libertadores cuando visite a The Strongest, de Bolivia, por la primera fecha del grupo C, que completan Santos de Brasil y Barcelona de Ecuador.

El partido se disputará en el estadio "Hernando Siles", siempre un condimento de dificultad extra para los argentinos, por sus 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, a partir de las 19:00 (hora argentina), con arbitraje del colombiano John Ospina y televisación de ESPN.

Luego de haber sido protagonista en las últimas ediciones, pero quizás con menos nombres rutilantes en su plantel, el "Xeneize" aspira a pasar la primera fase y esperar refuerzos de jerarquía que le den un salto de calidad a partir de octavos de final.

En La Paz no estará, además de Tevez -reemplazado por Franco Soldano-, el arquero Esteban Andrada, por ser considerado contacto estrecho de un caso positivo en coronavirus y quedarse en Buenos Aires por cuestiones precautorias.



The Strongest - Boca



Estadio: Hernando Siles. Árbitro: John Ospina (Colombia). Hora: 19:00. TV: ESPN.



The Strongest: Daniel Vaca; Juan Manuel Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Marteli; Jesús Sagredo, Diego Wayar, Raúl Castro, Ramiro Vaca, Jeyson Chura; Jair Reinoso y Jaime Arrascaita o Willie. DT: Alberto Illanes.



Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Más; Agustín Almendra, Alan Varela, Cristian Medina; Sebastián Villa, Franco Soldano y Agustín Obando. DT: Miguel Angel Russo.