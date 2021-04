Secuestro de camioneta y hierros de dudoso origen Policiales 21 de abril de 2021 Redacción Por ZENÓN PEREYRA: TRES HOMBRES TRASLADADOS

En la jornada del lunes y como resultado de patrullajes preventivos, personal de la Comisaría 12da. de Zenón Pereyra trasladó preventivamente a dos hombres de 37 y 17 años y a una mujer de 31, como así también secuestraron una camioneta y una pila de hierros, en poder de quienes no supieron justificar su tenencia y procedencia.

Momentos antes, mientras cumplimentaban sus funciones de seguridad contra el delito, los uniformados lograron interceptar a los sujetos quienes accedieron al requerimiento de los actuantes de detener su marcha. Ante la consulta y solicitud de documentación o recibo pertinente acerca del origen de los elementos que transportaban, los sujetos no pudieron acreditar comprobante alguno.

Por tales circunstancias, los funcionarios intervinientes trasladaron de manera preventiva a los individuos, rodado y objetos hasta dicha sede policial, donde oficiaron las acciones procesales de rigor y comunicaron las actuaciones a los organismos judiciales competentes.



LE DISPARO AL PERRO

CON UNA ESCOPETA

En la tarde del lunes, personal de la Comisaría 3a. de la Unidad Regional XI, secuestró un arma de fuego y aprehendió a un individuo de 30 años.

Efectivos policiales realizaron una requisa en una casa de calle 25 de Mayo al 200 de la ciudad de San Jerónimo Norte tras una denuncia de un vecino al que un sujeto le habría efectuado disparos a su perro, lastimándolo en una de sus patas.

El personal actuante, con la autorización correspondiente ingresó a la finca donde secuestró una escopeta y aprehendió al individuo que no presentaba documentación habilitante para la tenencia del arma de fuego.