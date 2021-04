Elegirá las figuras más destacadas del espectáculo en la década

Este año la Fundación Konex premiará a las personalidades más destacadas de la última década del espectáculo argentino. Para la entrega de esta edición se creó un Gran Jurado presidido por Ricardo Darín, que tiene como secretaria general a Graciela Borges y como invitada especial a Norma Aleandro.

Lo completan Teté Coustarot, Javier Daulte, Beatriz Di Benedetto, Jorge Dubatti, Graciela Galán, Pablo Gorlero, Carmen Guarini, Sandra Guida, Adelaida Mangani, Leonor Manso, Félix Chango Monti, Carlos Morelli, Ana María Picchio, Hinde Pomeraniec, Carlos Rottemberg, Pablo Scholz, Marcelo Stiletano y Sergio Vainman. Cada uno de los jurados se autoexcluyó de la posibilidad de ser premiado, informo´Teleshow.

En los próximos días se conocerá quiénes son las 100 figuras premiadas, que serán conformadas por la designación de quintetos en 20 disciplinas. En septiembre recibirán los Diplomas al Mérito. En noviembre se realizará la entrega de los Konex de Platino, que los recibirá la personalidad que ostente la trayectoria más significativa en cada disciplina.

Además, habrá lugar para el Konex de Honor, para la figura sobresaliente fallecida en la última década; y las Menciones Especiales, que se otorgan a personas o instituciones que no caben específicamente en las disciplinas establecidas.

Debido a la pandemia de coronavirus, aún no se sabe si la ceremonia será en forma presencial o virtual. El año pasado no pudo realizarse por esta misma razón, pero la fundación se encargó de hacerle llegar la distinción a cada premiado.

Es importante recordar que ésta fue la quinta ocasión en la que el espectáculo es considerado para una entrega de premios Konex. En las cuatro ocasiones anteriores, se le entregó el Konex de Brillante, máximo galardón otorgado por la Fundación Konex, a Luisa Vehil y Alfredo Alcón en 1981, a María Rosa Gallo en 1991, a Norma Aleandro en 2001 y a Ricardo Darín en 2011.

Esta es la cuadragésimo segunda edición de estos premios, instituidos en 1980 con el propósito de sembrar el porvenir, distinguiendo anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas en todas las ramas que componen el espectro cultural de la nación, para que el ejemplo de los mejores sirva de factor de emulación a nuestra juventud.

El año pasado los galardones se enfocaron en la actividad deportiva, y el Gran Jurado fue presidido por la leyenda del básquet argentino y cuatro veces campeón de la NBA, Manu Ginóbili, y el secretario general fue el histórico jugador de Los Pumas Hugo Porta. La mejor tenista argentina de todos los tiempos, Gabriela Sabatini, fue invitada especial de los encargados de decidir quiénes serían los ganadores del Premio Konex.

Allí, Lionel Messi se llevó el máximo galardón en el periodo 2010-2019. Entre los Konex de Platino, los mejores de cada disciplina, figuraron Juan Martín del Potro, Luciana Aymar, Adolfo Cambiaso, Paula Pareto, Juan Román Riquelme, Marcelo Gallardo, Diego Simeone y Santiago Lange.

El recordado golfista Roberto De Vicenzo fue elegido para el Konex de Honor, la máxima figura fallecida en el período contemplado. La Fundación Konex dedicó esa edición 2020 a la memoria de Diego Armando Maradona, quien recibió el Premio Konex de Brillante 1990: Deportes, máxima distinción que otorga la institución.