Cardoni: “las burbujas están funcionando como se esperaba” Locales 21 de abril de 2021 Redacción Por Así lo afirmó el delgado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, quien además indicó que los protocolos se aplican tal cual se pensaron y es muy bajo el porcentaje de casos positivos en relación a las burbujas.

Gerardo Cardoni, delegado de la Regional III de Educación, habló de la realidad de la presencialidad en los diferentes niveles de educación, en el marco de la segunda ola que se presenta en toda la provincia y que impacta de manera aguda en la ciudad: “Las burbujas están funcionando tal como se esperaba”, esto tiene que ver con la activación de un protocolo ante la presencia de síntomas compatibles con COVID y ahí el protocolo está claro y se viene trabajando desde el principio; cuando sucede una situación sospechosa se llama al 0800 COVID y eso lo tiene que hacer tanto la familia como la escuela. En el caso que sea dentro del ámbito escolar donde el estudiante presente síntomas automáticamente se lo aísla en un espacio que las instituciones ya tienen contemplado. El procedimiento está previsto desde el inicio de la presencialidad y una vez que el 0800 registra la situación (pasa a ser el representante del sistema), informa como proceder en cada caso y si hay o no que aislar esa burbuja”.

“Lo que nosotros estamos observando es que se dan situaciones en las que se deben aislar las burbujas, pero esto no significa indefectiblemente que haya un contagio, sí lo que hay es una sospecha. Es muy bajo el porcentaje de casos positivos en relación a las burbujas, por ejemplo, en la Región III tenemos alrededor de 4.100 burbujas de todos los niveles, es decir, inicial, primario, secundario, especial, no formal, adultos y de todas esas burbujas, desde el 15 de marzo al 16 de abril se aislaron 138 burbujas, de esas burbujas tenemos 27 estudiantes positivos. Además, hay que tener en cuenta que en nuestra región tenemos alrededor de 45.000 estudiantes, eso nos da la pauta que las burbujas con su flexibilidad, pudiendo abrir y cerrar de acuerdo a las indicaciones ministeriales, están funcionando”, afirmó Cardoni.

El funcionario, manifestó que “la preocupación por lo sanitario es de la sociedad en su conjunto y obviamente el sistema educativo no está exento de recibir esos cimbronazos, de tener esas situaciones dentro, pero el sistema de burbujas está funcionado bien y estamos construyendo desde todas las regionales estos datos para poder tener ese insumo y en base a eso tomar decisiones. Estamos haciendo un registro semanal de las burbujas que se van aislando, de los estudiantes, de los docentes y eso nos permite trabajar con información precisa”.