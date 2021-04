El sector productivo también pide responsabilidad y compromiso Locales 21 de abril de 2021 Redacción Por Desde el sector que nuclea las diferentes cámaras que representan las actividades productivas de la ciudad, entienden que frente a esta segunda ola es fundamental ser responsables y solidarios para evitar avanzar en restricciones que complicarían la situación socioeconómica, entendiendo que dentro de las empresas y comercios no se dan los contagios.

FOTO ARCHIVO DIEGO CASTRO. Presidente del CCIRR.

Mientras los contagios aumentan al ritmo que aumenta la demanda de camas en el sector público y privado de la ciudad, con un escenario crítico a nivel provincial y con expertos que advierten la necesidad de endurecer las restricciones para evitar un colapso sanitario, desde el sector productivo también piden responsabilidad, ya que el foco de contagios no se da en el ámbito laboral sino en el social.

Diego Castro, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, señaló que “hoy todos tenemos conciencia de la situación actual, creo que nadie puede ignorar la gravedad del momento, eso creo que no lo niega, la preocupación por los contagios, la cantidad de camas ocupadas, pero después cada uno desde su sector y desde su trabajo, - en nuestro caso desde todos los socios que forman parte de la entidad-, obviamente que hay una preocupación y en donde tratamos de tener una charla continua con el municipio para que no se restrinjan actividades. La idea es que nos cuidemos todos, cada uno puertas adentro en su lugar de trabajo, en post de poder tratar de pasar esta pandemia, pero que sea trabajando”.

“Tenemos que ser cada uno responsable en su empresa de hacer las cosas bien, cuando hay una persona ya sea por contacto estrecho o por un caso puntual, aislarla enseguida, tratar de tomar todas las medidas dentro de la empresa que tengan que ver con el uso de barbijo, del alcohol y las medidas de prevención que ya conocemos y sobre todo, -dependiendo del tamaño de la empresa-, funcionar con burbujas o se arman turnos de trabajo, para que si aparece un contagio no se de en masa. Igualmente y como se viene diciendo, los contagios en su gran mayoría no ocurren en el trabajo, en general pasa que alguien se contagia en su vida particular, en lo social, en una reunión familiar y después te comunica que está contagiado y por lo tanto no viene a trabajar. Por ahora, es relativamente manejable, porque como se están cumpliendo bien los protocolos no son masivos”, precisó el dirigente.

Castro, contó que “hoy por hoy está la preocupación de esa parte de la población que no concurre a trabajar, ya sea porque tiene alguna enfermedad o por cuestión de edad, ahora parecería que estas personas que son de riesgo al ser vacunadas podrían volver a trabajar. En empresas grandes calculaban que entre un 10 y u 15% de sus empleados no estaban yendo a trabajar desde hace casi un año por las razones que mencioné”.

Finalmente el presidente del CCIRR, reiteró el pedido de responsabilidad para que las diferentes actividades puedan seguir funcionando.