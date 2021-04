La multa por fiesta clandestina puede alcanzar los 120.000 pesos Locales 21 de abril de 2021 Redacción Por La sanción será para el organizador del evento y, en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda. Además, se recuerda a la comunidad que el uso del barbijo continúa siendo obligatorio.

En el marco de la compleja situación que atraviesa Rafaela como consecuencia de la segunda ola de COVID-19, el municipio recuerda a la comunidad que están prohibidos los encuentros sociales en las viviendas.

Para aquellos que no cumplan con esta medida, está prevista una multa que puede llegar a los 120.000 pesos, según lo establece la Ordenanza Nº 5.174. La sanción será para el organizador del evento y, en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda.

Por otro lado, el uso de barbijo continúa siendo obligatorio en función del Decreto Nº 50.523, con el objetivo de proteger la salud de todas las personas que circulen por la ciudad. Quienes no cumplan con esto tendrán una multa de 1.888 pesos.

Cabe destacar que el cumplimiento de esta medida continúa siendo fundamental en esta etapa de la pandemia, junto a las medidas preventivas de lavado de manos, distanciamiento social y la ventilación de los espacios cerrados.

Es importante mencionar que la detección de las fiestas clandestinas se realiza en las recorridas llevadas a cabo por los agentes de Protección Vial y Comunitaria o por las denuncias de los vecinos. En los tres últimos fines de semana se identificaron 11 fiestas clandestinas.

Además, un grupo denominado “Jóvenes Voluntarios”, recorre los espacios públicos para concientizar acerca de la importancia que tiene la responsabilidad individual para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad.