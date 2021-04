Nueva recuperación de la industria santafesina Locales 21 de abril de 2021 Redacción Por En febrero creció 5,6% la actividad industrial en la Provincia según el informe de FISFE. El dato contrasta con lo sucedido a nivel nacional, ya que según la UIA el nivel de actividad bajó 5,2%.

El nivel de producción de la industria manufacturera en la provincia de Santa Fe registró en febrero de 2021 un incremento de 5,6% en relación al mismo mes del año anterior, según el último informe de la FISFE. Este resultado se fundamenta en los mejores desempeños observados en el complejo soja, fiambres y embutidos, productos lácteos, pinturas, detergentes y jabones, productos de caucho, manufacturas de plástico, productos minerales no metálicos, industria siderúrgica, fundición de metales, productos de metal y servicios de trabajo, maquinaria agropecuaria, maquinaria de uso especial, aparatos de uso doméstico, remolques y motocicletas.

En febrero de 2021, y de manera análoga a lo registrado en los últimos cuatro meses, el 55% de las ramas industriales en Santa Fe presentó una evolución positiva de sus niveles de producción en relación al mismo mes del año pasado. Así, los sectores de mayor contribución al producto industrial santafesino presentaron los siguientes resultados interanuales: maquinaria agropecuaria (+44,6%), remolques (+31,6%), industria siderúrgica (+16,8%), manufacturas de plástico (+13,5%), productos de metal y servicios de trabajo metales (+12,8%), otra máq. de uso especial (+9,3%), molienda de oleaginosas (+8,0%), fiambres y embutidos (+4,9%), productos lácteos (+1,0%), papel y productos de papel (-0,5%), prendas de vestir (-1,9%), edición e impresión (-2,7%), carne vacuna (-3,5%), molienda de cereales (-5,2%), muebles y colchones (-9,0%), autopartes (-13,1%), máq. de uso general (-21,3%), y productos metálicos para uso estructural (-27,4%).

Asimismo, por séptimo mes consecutivo, en febrero de 2021, la industria metalúrgica santafesina registró mayor nivel de producción en relación a igual período del año anterior. La industria de la maquinara agrícola, maquinaria de uso especial (luego de 5 años de bajas), fundición, otros productos de metal y servicios de trabajo, aparatos de uso doméstico, remolques y motocicletas impulsaron la actividad.

Tras los cambios regulatorios, la producción de biodiesel de soja en Santa Fe presentó en febrero de 2021 una importante recuperación frente a los meses anteriores, totalizando 138 mil toneladas, el 84% del total nacional. En el mismo sentido respondieron las ventas al corte por parte de industrias santafesinas. Con especial impulso sobre la producción, en volumen las exportaciones argentinas de biodiesel duplicaron los registros del primer bimestre de 2020, mientras que en valor el alza fue de 135%. En nuestra provincia, una docena de compañías presentaron actividades productivas reactivando la actividad sectorial.

Un importante y reciente convenio rubricado entre el Gobierno de Santa Fe y el Banco de la Nación Argentina prevé el otorgamiento de créditos con bonificación de tasas de interés por un monto total de 26.500 millones de pesos. El mismo adquiere especial relevancia al encontrarse especialmente dirigido a los sectores de la producción, y presentar además, una elevada gravitación al superar el 9% del saldo total de préstamos otorgados en nuestra provincia.

Un importante panel de 133 empresas industriales fueron recientemente relevadas por la Unión Industrial Argentina en la provincia de Santa Fe. El 94% de ellas son micro, pequeñas y medianas empresas. Las mismas desarrollan su actividad productiva en 37 localidades santafesinas, e integran la industria alimenticia, maderera, química, plástico, minerales no metálicos, siderometalúrgica, metalúrgica, bienes de capital, aparatos eléctricos, autopartista, carrocerías-remolques, muebles, entre otras. Los principales resultados se presentan en este informe Nº 98 de Actualidad Industrial de Santa Fe.



A NIVEL NACIONAL

HUBO UNA CAIDA

En tanto, la producción industrial tuvo en febrero una caída interanual del 5,2%, según un informe difundido hoy por la UIA, que anticipó una recuperación para marzo por impulso del sector automotriz, la construcción y el consumo de energía por parte de grandes empresas. Con relación a enero, la entidad dijo que se registró una baja del 0,8%.

La UIA estimó que "los primeros datos de marzo anticipan un nuevo crecimiento de la producción", por efecto de la industria automotriz, la construcción, el consumo eléctrico y la mayor demanda de Brasil.

Al respecto, destacó los aumentos en el sector automotriz (125,2% interanual); construcción (despachos de cemento: 93,5%); consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales (26,5%) y un nuevo aumento en exportaciones a Brasil (11,8%).

No obstante, aclaró que "en parte estos datos se vieron impulsados por la baja base de marzo de 2020, cuando la producción registró el impacto de las medidas de aislamiento en la segunda quincena del mes". "Ajustando por ese efecto, la mejora se mantiene en los indicadores de producción aunque a escala menor", indicó la entidad.

Añadió que "finalizado el primer trimestre, la posibilidad de sostener el ritmo de crecimiento para el resto del año dependerá de la evolución de la situación sanitaria, la campaña de vacunación y el impacto de las recientes medidas para contener el avance de la segunda ola de la Covid-19".

"La industria continuará operando bajo estrictos protocolos pero aún así el sector sigue alcanzado por un conjunto de nuevos costos y dificultades ocasionadas a lo largo del 2020 que inciden en el desempeño productivo", advirtió.

Sobre el punto, explicó que "se trata de los nuevos costos por el elevado ausentismo, la implementación de testeos, el costo de traslado del personal y el clima de incertidumbre macroeconómica".

De acuerdo con el estudio, el resultado de febrero "se trató de una caída luego del buen desempeño de los meses anteriores asociada a factores como paradas de plantas, vacaciones y una mejor base de comparación". De acuerdo con datos disponibles, la situación se revirtió en marzo donde se compara contra el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio.