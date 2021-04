"Me volví a sentir piloto", reconoció Marc Márquez Deportes 20 de abril de 2021 Redacción Por MOTOGP

FOTO EFE REAPARECIDO./ Fue una carrera especial para el español.

Marc Márquez no vivió un momento más dentro de su carrera deportiva, ya que fue el fin de semana en el que volvió al MotoGP tras nueve meses de ausencia por la fractura que sufrió en julio de 2020. El múltiple campeón, llegó séptimo en la competencia desarrollada en Portimao y tras quebrar en llanto al llegar al box, contó sus sensaciones. “Normalmente mantengo las emociones dentro, pero cuando llegué al box, con mis mecánicos, no pude controlarme y exploté. Espero que sea el inicio de mi vuelta. Este es el paso más grande de mi recuperación. De otra manera, pero me volví a sentir piloto. Mentalmente me he liberado”, dijo Márquez tras el Gran Premio de Portugal.

Y además dijo: “Ya avisé de que no sería el mismo Marc de un día para otro, pero fue mucho mejor de lo que esperaba. Estoy haciendo mi pretemporada. Necesitaría ensayos privados, pero están prohibidos. El objetivo no es el Mundial, sino recuperar mi nivel”.

Por su parte, cuando le preguntaron qué momento de la competencia le costó más, sostuvo: “La parte más dura fueron las primeras vueltas, porque no estaba en mi sitio. Es como cuando juegas al futbol en el colegio con personas más grandes. No tenía ni el ritmo ni el control de la moto para estar allí. Fui de menos a más, pero en las últimas vueltas me limité a rodar porque no podía ni tocar con el codo en el suelo”.

Para concluir, cerró: “Volver a la competición significa que en casa tendré que entrenarme menos. Ahora, entre carreras, no podré ir en moto. La carga de estrés sobre el hueso tiene que ir creciendo progresivamente. Los doctores me han permitido volver a correr y ahora tengo que hacerles caso”.