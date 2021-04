Todo sigue igual Deportes 20 de abril de 2021 Por Marcelo Borio Leer mas ...

En estos tiempos de pandemia hasta escribir se torna difícil. Será por el hartazgo de mencionar siempre lo mismo o, por no ver la luz dentro del túnel donde estamos inmersos. Pueda que se vea poca luz al final del túnel, me inclino que es demasiado largo y ya necesitamos salir.

Pero lo concreto es que estamos en la segunda ola, con experiencia adquirida por un año transitado y relajación de parte de la sociedad, porque al principio hubo mucha paranoia y miedo de no saber como enfrentar esta adversidad, y…, ahora es como que primero vivamos el día a día y al que le toque sufrir ¡y bueno! Una pena. Lamento decirles que la sociedad civil no se comporta de esta manera. Trabajar sobre lo inevitable creo que es lo correcto. ¿Qué significa? Es muy probable que, aunque hagamos las cosas bien, igual nos contagiemos. Eso demuestra que debemos todos superarnos de forma individual en la sanitización, en la asepsia de manos y en el distanciamiento social. Por ello, para mí, antes del barbijo deberíamos tener TODOS Y EN TODOS LADOS Y A CADA MOMENTO alcohol personal para higienizarnos. Con esa simple medida estamos un paso adelante, y lo primordial la conciencia de hacer bien las cosas cuando salimos o nos encontramos en lugares con mucha gente, ahí es el control individual y su respectivo compromiso con la sociedad.

Luego podemos discutir varios aspectos, por ejemplo, el uso de barbijo en la actividad física donde no estoy de acuerdo y no es una norma vigente (mientras escribo estoy viendo rugby y no hay ningún jugador con tapa boca para dar detalle a lo mencionado y no se tergiverse nada). Después tener ambientes ventilados para quien lo posee es extremadamente importante, como así también los trabajos al aire libre. Y sin caer en los detalles de estadísticas, es evidente que, sabiendo del 10 % de contagio sobre la población (aproximados) donde existe una cifra valiosa que dentro de la comunidad de gimnasios hay un 35 % menos de contagio, además de dar salud y prevenir muchas enfermedades, también limpiamos el alma, el cuerpo, la mente, pero no quiero entrar en esa. Simplemente explicar que podemos entrenar excelente en 45 minutos. Podemos comprometernos en hacer las cosas bien entre todos y tomar el toro por las astas, midiendo los turnos y la cantidad de asiduos. Es cuestión de saber como dar una clase o una rutina. Con esa simplicidad ayudamos y nos protegemos. Ese es mi pequeño granito de arena. Entender posturas y trabajar sobre los problemas para dar solución al respecto. De lo contrario estaría perdiendo mi tiempo. En los gimnasios, el índice de contagio no supera el primer dígito, debe ser del 0,66. Pero por ser favorable igual debemos aportar. Y la ayuda es en la precisión de turnos, distanciamiento, control de la cantidad de gente, el tener sus usos personales en todo aspecto sin tutía. Y para mí, lo primordial, es la conciencia de cada uno. Nada más, hagamos que todo siga igual.

A cuidarse y ser solidarios.