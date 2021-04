Las Inferiores de Primera A Deportes 20 de abril de 2021 Redacción Por Se jugó la fecha 3 del Apertura. Todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada uno.

FOTO M.BONETTO (FERRO) EN LOS NOGALES. / Hubo cruce de Bichos, colorados y verdes.

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A, certamen organizado por la Liga Rafaelina de Fútbol, puso en disputa su tercera fecha. Todos los resultados, goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



QUINTA DIVISIÓN: Ferro 2 (Tomás Chaparro y Lautaro Waiman) – Unión 0, Independiente San Cristóbal 0 – Sportivo Norte 2 (Jorge Peralta x 2), Dep. Libertad 0 – Atlético de Rafaela 2 (Diego Taborda y Jairo Saban), Argentino Quilmes 0 – Peñarol 0, 9 de Julio 1 (Esteban Guzmán) – Ben Hur 0.



SEXTA DIVISIÓN: Ferro 0 – Unión 1 (Uriel Funes), Independiente San Cristóbal 0 – Sportivo Norte 0, Dep. Libertad 1 (Lautaro Lastra) – Atlético de Rafaela 1 (Misael Rodríguez), Argentino Quilmes 2 (Uriel Centurion y Federico Rodríguez) – Peñarol 2 (Gino Alessio y Lucas Sosa), 9 de Julio 2 (Lionel Ledesma y Diego Gómez) – Ben Hur 2 (Facundo Góngora).



SÉPTIMA DIVISIÓN: Ferro 1 (Quimey Trullet) – Unión 0, Dep. Libertad 0 – Atlético de Rafaela 1 (Lucas Acevedo), 9 de Julio 0 – Ben Hur 1 (Valentino Llorens).



OCTAVA DIVISIÓN: Ferro 2 (Alan Sosa e Ignacio Blanco) – Unión 3 (Matías Bertero x 2 y Mateo Bujonok), Independiente San Cristóbal 1 (Matías Videla) – Sportivo Norte 3 (Lautaro Mondino, Nicolás Ramos y Yair Córdoba), Dep. Libertad 2 (Brian Crespín x 2) – Atlético de Rafaela 0, Argentino Quilmes 0 – Peñarol 5 (Tomás Molina, Axel Bellis, Francisco Ferrero, Eduardo Chiessa y Lucas Castanera), 9 de Julio 0 – Ben Hur 2 (David Quinteros y Martín Buffa).



NOVENA DIVISIÓN: Ferro 0 – Unión 0, Independiente San Cristóbal 0 – Sportivo Norte 3 (Aarón Bareta, Diego Fernández y Axel Salias), Dep. Libertad 1 (Tobías Espíndola) – Atlético de Rafaela 2 (Santiago Manzo x 2), Argentino Quilmes 2 (Laureano Valiente y Benjamín Acosta) – Peñarol 0, 9 de Julio 3 (Gastón Bouhier, Santiago Ojeda y Matías Taborda) – Ben Hur 1 (Enzo Clement).



NOVENA ESPECIAL: Ferro 0– Unión 2 (Milton Cristaldo y Gino Villa), Dep. Libertad 0 - Atlético de Rafaela 3 (Andrés Ruppen x 2 y Agustín Tosetto), 9 de Julio 0 – Ben Hur 3 (Agustín Imoberdorf x 2 y Agustín Taborda).



INFANTILES 2009: Unión 1 (Juan Scarafía) – Ferro 0, Sportivo Norte 8 (Diego Maldonado x 2, Gerónimo García x 2, Facundo Quintero, Brian Alvarez x 2 e Ignacio Peralta) – Independiente San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 8 (Valentino Valiente x 2, Bautista Lorenzatti x 2, Juan Córdoba, Denis Stracqualursi, Valentín Coria y Nahuel Sanabria) – Dep. Libertad 1 (Augusto Turco), Peñarol 2 (Jonathan Villalba x 2) – Quilmes 1 (Felipe Vittarelli), Ben Hur 0 – 9 de Julio 2 (Santiago Di Nono y Alberto Boffelli).



INFANTILES 2010: Unión 0 – Ferro 0, Sportivo Norte 0 – Independiente San Cristóbal 1 (Bautisa Armando), Atlético de Rafaela 8 (Adriano Gandín x 3, Santiago Asselbom Lazaro Sánchez x 2, Emilio Aghemo Falcone y Agustín Domínguez) – Dep. Libertad 1 (Lorenzo González), Peñarol – Quilmes, Ben Hur 0 – 9 de Julio 1 (Lucio Grabenvarter).



Próxima fecha (4ª): Peñarol vs Dep. Libertad, Atlético de Rafaela vs Independiente San Cristóbal, Sportivo Norte vs Ferrocarril del Estado, Unión vs Ben Hur, Argentino Quilmes vs 9 de Julio.