Echaron a Mourinho del Tottenham Deportes 20 de abril de 2021 Redacción Por INGLATERRA

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El portugués José Mourinho fue despedido ayer como entrenador del Tottenham de Inglaterra, horas después que el club anunciara su participación en la nueva Superliga de Europa, algo que el DT rechazaba.

El club inglés, donde juegan los argentinos Giovanni Lo Celso y Erik Lamela, debe disputar el próximo domingo la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City, aunque viene de una temporada irregular.

En la Premier League, el conjunto londinense venía de empatar el sábado frente al Everton (2-2), quedando en el séptimo puesto, con 50 puntos, fuera de la zona de clasificación a competencias europeas, a seis fechas del final.

Además, fue eliminado increíblemente en los octavos de final de la Europa League por el Dinamo Zagreb de Croacia, después de haber ganado 2-0 el partido de ida y perder 3-0 la revancha.

"El Club puede anunciar hoy que José Mourinho y su cuerpo técnico Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin y Giovanni Cerra han sido relevados de sus funciones", publicó el Tottenham en un comunicado de prensa.

El presidente, Daniel Levy, dijo: "José y su cuerpo técnico han estado con nosotros en algunos de nuestros momentos más desafiantes como Club. José es un verdadero profesional que mostró una enorme capacidad de recuperación durante la pandemia. A nivel personal, he disfrutado trabajando con él y lamentamos que las cosas no hayan salido como ambos habíamos previsto. Siempre será bienvenido aquí y queremos agradecerle a él ya su cuerpo técnico por su contribución".

Lo cierto es que la salida de Mourinho se produce inmediatamente después que el club anunció que será uno de los quince fundadores de la nueva Superliga Europea, algo que el DT portugués había rechazado.



EL LEEDS EMPATÓ

ANTE LIVERPOOL

Sobre el final, el Leeds United de Marcelo Bielsa le sacó un empate 1 a 1 al Liverpool de Jurgen Klopp en el partido que se disputó ayer y que continuó la trigésimo segunda fecha de la Premier League de Inglaterra.

El Liverpool abrió la cuenta con un gol de Sadio Mané, a los 31 minutos del primer tiempo, pero el equipo del rosarino se lo empató a los 43 del complemento con un tanto del español Diego Llorente.

Con este resultado el Liverpool llegó a los 53 puntos, y aún está fuera de la Europa League 2021/22, mientras que el Leeds acumula 46 unidades y alcanzó al Arsenal en la novena posición.

Los otros resultados de la fecha fueron los siguientes: Everton 2 - Tottenham 2; Newcastle 3 - West Ham 2, Wolverhampton 1 - Sheffield United 0, Arsenal 1 - Fulham 1, Manchester United 3 - Burnley 1.

Hoy: Chelsea- Brighton And Hove, Aston Villa-Manchester City, y Leicester City- West Bromwich.