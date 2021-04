“Lo más positivo es el triunfo” Deportes 20 de abril de 2021 Redacción Por Walter Otta, DT de la Crema, se refirió a la importancia del triunfo logrado ante Almagro y la necesidad que arrastraba Atlético por conseguir esa primera victoria en la temporada 2021. “Los chicos del club hoy son primera opción, el club tiene futuro”, indicó.

FOTO PRENSA ATLÉTICO VOLVIÓ A SONREÍR. / La Crema ganó por primera vez en la temporada, fue 4-1 ante Almagro.

“Muy contentos por la victoria, necesitábamos un triunfo. Nos preocupamos mucho en el PT pero creo que en el ST el equipo mostró otra predisposición, otra convicción para ir a ganarlo, llegaron los goles, se abrió el arco y estamos felices por haber ganado”. Así, Walter Otta dejó en claro la necesidad que tenía Atlético de Rafaela de conseguir un triunfo en la temporada 2021 de la Primera Nacional. Es que llevaba diez juegos sin hacerlo, y en el actual torneo, ya sumaba cuatro empates al hilo sin goles, más la derrota en el debut. Y, con una buena actuación de los juveniles que ingresaron en el complemento y le cambiaron la cara al equipo, pudo acabar con la mala racha.

La Crema volvió a cometer los mismos errores que ya supo tener en presentaciones anteriores. Fue un equipo en los primeros 45, y otro totalmente diferente en el segundo tiempo. Y en virtud de ello el DT analizó: “En el ST hicimos méritos como para darlo vuelta al partido. En el PT, no habíamos hecho un mal partido defensivamente pero nos costó muchísimo generar de mitad de cancha hacia adelante, tuvimos muy pocas situaciones, y eso es lo que más nos preocupaba”. Y luego explicó: “Tratamos de buscar otra cosa con los cambios, a veces sale bien otras no, pero salió bien y pudimos ganar. Necesitábamos este triunfo, hoy se mira todo con otro optimismo y aprender de los errores, tenemos que empezar a entender que no podemos volver a cometer errores de jugar tan diferente un tiempo de otro y lo venimos haciendo seguido, cuando mejoremos eso seguramente seremos mucho más competitivos”.

Sobre el ingreso de los juveniles, que le cambiaron la cara al elenco albiceleste, Otta indicó: “La frescura que nos dieron los chicos fue buena, entraron bien. Alex (Luna) la verdad que entró muy bien, Juanchi (Esquivel) y Darío (Rostagno) también; contento, es el futuro del club, hoy son primeras opciones, y ver que cuando uno los necesita te dan resultado, obviamente que reconforta”.

“Son muy chicos, es difícil darles la responsabilidad desde el comienzo. Hay que llevarlos de a poco, son muy jóvenes, pero el ST nos dejó una sensación muy buena, también nos deja la sensación que los chicos del club son primeras opciones y te dan resultados, el club tiene futuro”, agregó Otta.

Atlético venía sin victorias en el certamen y de cuatro empates seguidos en cero, el partido ante Almagro tenía un sabor especial: “Lo hablamos en la práctica, era un partido bisagra, nos podía meter en un problema o nos podía hacer pasar a 5 o 6 equipos y tener la ilusión cerquita de poder clasificar. Si bien falta mucho lo más positivo es el triunfo”.

Y analizó: “Lo del PT obviamente no me gustó, claramente. Estamos teniendo esos problemas, no es la primera vez que pasa, de jugar un tiempo bueno y otro malo, cosa que tenemos que corregir, pasa que cuando corregir ganando es más fácil que cuando lo haces sin ganar. Hay que trabajar, es muy largo esto, hay que seguir ganando para meternos en ese pelotón que tiene aspiraciones a más”.

Por último, y a la hora de ser consultado por la situación de Esquivel y las idas y venidas que hubo en la previa al juego ante el Tricolor, lo que le costó al delantero arrancar como suplente, Otta no tuvo reparos: “Es un jugador por el cual apostamos mucho al principio de temporada porque no trajimos otro delantero en lugar de Copetti para no tapar justamente a Juanchi, pensábamos y estamos convencidos que tiene potencial para dar muchísimo en el club. Hoy, lamentablemente, hay mucha gente alrededor de los jugadores que les hacen cometer errores, no pasó solamente con Juanchi, pasó con Godoy en su momento, hay un entorno alrededor de algunos chicos que no le hacen entender bien las cosas, miran lo personal y económico antes de lo más importante que tienen que tener los jugadores y que es tranquilidad. Hoy Esquivel estoy convencido que si mejora todo lo que tiene que mejorar, porque tiene que mejorar muchísimo, tiene potencial para tener mucho éxito en el fútbol y las oportunidades le van a llegar. Está metido en acá, tiene que trabajar, volver a ganarse el lugar que el solo lo perdió por decisión propia y se va a meter en el equipo”.