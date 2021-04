Tres sujetos armados y con chanchos jabalí Policiales 20 de abril de 2021 Redacción Por SAN CRISTOBAL

FOTO JPSF CAZA Y ARMAS. Aprehendieron a tres hombres por irregularidades.

Efectivos policiales que patrullaban la Ruta Provincial N° 2 a la altura de la bajada Ñanducita aprehendieron a tres hombres de 28, 31 y 61 años y les secuestraron dos armas de fuego, cuchillos y tres chanchos jabalí muertos (que ilustran esta nota).

Personal de Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional XIII con asiento en San Cristóbal, interceptó una camioneta Nissan con tres ocupantes. Los uniformados identificaron en el interior del vehículo dos escopetas calibres 12, donde una de ellas no tenía numeración visible, cuchillos y los tres chanchos jabalí muertos.

Trasladaron lo actuado a la Comisaría 1ª y dieron aviso al fiscal de turno de la Unidad Fiscal San Cristóbal.



TRANSPORTE DE PESCADOS

EN FORMA IRREGULAR

Efectivos policiales realizaron un operativo de control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 39 a la altura de La Brava -Departamento San Javier- cuando detuvieron la marcha de una pick up Toyota conducido por un hombre de 43 años.

Los uniformados realizaron la requisa del vehículo donde secuestraron más de 30 piezas de variadas especies, entre ellos dos surubíes pintados. Además, los agentes constataron irregularidades en cuanto a la medida permitida de las piezas que transportaba (peces chicos). Seguidamente, el personal actuante labró acta de infracción a la Ley 12.212 N° 3214 y desnaturalizaron las especies por no contar con las medidas sanitarias adecuada para el transporte.