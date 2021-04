Preocupa un delincuente que está en libertad Policiales 20 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Un comerciante de la ciudad se comunicó con LA OPINION online, para hacer conocer su preocupación "porque a un joven delincuente rafaelino la Justicia le otorgó la libertad hace un rato (mañana del lunes 19 de abril), luego de haber sido detenido el fin de semana, tras ingresar a un inmueble y robar poco más de 12.000 pesos".

De acuerdo a la fuente informativa, "este tipo ya fue detenido en una muy importante cantidad de veces, por diversos delitos ocurridos en la ciudad. Ustedes (por el Diario) brindaron información del robo de los 12.000 pesos, y en la nota se lo identificó como Alejandro Hernán A.".

La persona en cuestión agregó "incluso existe un video logrado en uno de los robos cometidos, donde el malviviente está detrás de un mostrador, y se lo identifica por los tatuajes y el rostro descubierto".

Dijo también que "creo que los fiscales lo han dejado en libertad porque la ley así lo indica. Pero me parece que ante el cúmulo de delitos que ostenta este sujeto, debería aplicarse una detención que vaya más allá de las 48 horas".

Finalmente, se escuchó "como están las cosas, los ciudadanos resultamos víctimas de gente a la que la Justicia no sanciona como debe. Y no debe ser así".