SUV coupé de Fiat: base de Argo, competirá en precio con T-Cross Automotores 20 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Fiat se prepara para dar vida a su nueva estrategia basada en SUV. El pionero para este inédito camino será el Proyecto 363, modelo que ya tiene fecha de presentación y que de a poco comienzan a descubrirse nuevos elementos.

Por otro lado, se encuentra el Proyecto 376, un crossover coupé que llegará más adelante y por el momento no hay demasiados datos. Ambos modelos se posicionarán en el segmento compacto y tendrán como grandes rivales a la nueva familia de Volkswagen, integrada por T-Cross y Nivus.

La diferencia se encontrará en que si utilizáramos la lógica de la marca alemana, Fiat desarrollaría el 376 para competir contra el modelo con líneas coupé, mientras que el 363 sería rival del SUV (líneas más cuadradas). Lamentablemente, debemos decirles que eso no será así, según reveló Quatro Rodas (revista hermana de Parabrisas), ya que la estrategia será utilizada de forma inversa.

Mientras que para el 363, sólo queda esperar muy pocas semanas, su principal rival será el Nivus. Esto significa que se posicionará como un SUV más económico frente al 376, que competirá de forma directa con T-Cross, Ford Ecosport, Chevrolet Tracker, Nissan Kicks, por mencionar algunos.

En relación al futuro crossover coupé de Fiat, tendrá la base MP1 de Argo y Cronos, pero no los 2,52 metros de distancia entre ejes, sino que se elevará a 2,6 metros. Esto generará una mejor habitabilidad en su interior.

Más allá de poseer un frente más alto, las líneas coupé posteriores estarán basadas en el concepto Fastback de Fiat, presentado en 2018 en el Salón de San Pablo. A pesar de que el debut del 363 está listo para el próximo tiempo, su lanzamiento comercial se llevará a cabo en el segundo semestre, mientras que el crossover coupé (376) recién llegaría el año que viene (ya fue visto en pruebas).

En relación a seguridad y tecnología, tendrá una central multimedia de 10,1 pulgadas e instrumental digital de 7,5 o 10,25 pulgadas. Además, contará con seis airbags, control de velocidad crucero adaptativo, entre otros.

Debajo del capot, tendrá motor 1.0 turbo GSE T3 en las versiones de entrada de gama, y 1.3 turbo GSE T4 de 180 CV y 27,5 kgm de torque , presente en la próxima Fiat Toro y el rediseñado de Jeep Compass, en las configuraciones más completas. Por último, para el próximo tiempo también se espera el desarrollo de un SUV mediano basado en la pick-up compacta de marca italiana (Toro).



DISEÑO FINAL DEL

SUV DEL FIAT ARGO

Poco a poco, Fiat va revelando cómo será su próximo SUV compacto basado en Argo, más allá que durante el último tiempo lo vimos realizando ensayos por las calles de Brasil, país donde se producirá.

Al igual que distintos medios de la región, Quatro Rodas continúa siguiendo de cerca el desarrollo del Proyecto 363, que desembocará con la presentación del modelo de serie del inédito SUV de marca italiana. Es importante recordar que la marca europea también prepara un sport utility con líneas coupé.

La fecha de debut será para el próximo 4 de mayo, día en que se darán a a conocer todos los detalles. Con plataforma MP1 de Argo y Cronos, tendrá un diseño muy particular, aunque parecido a otros modelos de la marca. Las ópticas serán LED y la parrilla se diferenciaría del hatchback por ser de dimensiones más extensas. Otros punto a tener en cuenta serán las llantas de 17 pulgadas.

A pesar de los pliegues, los plásticos y los paragolpes bien marcados, el espacio para los rompeniebla sería generoso pero el tamaño para las luces no tendría dimensiones muy amplias. Aun así, la iluminación poseerá una alta intensidad.

El interior combinará elementos ya presentes en Argo, aunque sumará nuevos componentes como salidas de aire horizontales, consola central elevada y un volante completamente renovado, que sería adoptado en el próximo tiempo por el hatch.

En contrapartida, el diseño general y la central multimedia tendría puntos en común con el Jeep Compass rediseñado (ya revelado en Brasil). La pantalla flotante será de 8,4 o 10,1 pulgadas con sistema multimedia Uconnect 5, asociado a Apple CarPlay y Android Auto, sumado a red Wi-Fi 4G, entre otros servicios online.

En seguridad y tecnología, tendrá asistente de mantenimiento de carril, freno automático de emergencia, cámaras posteriores y frontales, instrumental digital, cargador inalámbrico, entre otros.

El Proyecto 363 contará con motor 1.0 tricilíndrico turbo GSE T3 de 128 CV y 21 kgm de torque, asociado a una transmisión automática CVT. Además, existen chances de que incorpore una caja manual.

En las versiones más accesibles contaría con el 1.3 aspirado de 99 CV que posee en la actualidad la nueva generación de Strada. De todos modos, habría transmisiones manuales o automáticas.



PRESENTACION DE

LA FIAT TORO 2022

Después de largos meses de espera, Fiat lanzó su primera imagen teaser y le puso fecha de presentación. Más allá de que algunas imágenes extraoficiales ya fueron reveladas, sea puertas adentro o del exterior, ahora la marca italiana reveló una inédita fotografía.

Entre los detalles que ya sabemos, la nueva camioneta tendrá un interior completamente renovado, con volante modificado, pantalla central con diferentes diseños (una horizontal y otra vertical con "estilo RAM").

Por fuera, la mayoría de los cambios se encuentran en el sector frontal, especialmente en el paragolpes, los rompeniebla, la incorporación del nuevo logo, entre otros. Debajo del capot, se espera la incorporación de nuevas motorizaciones como el impulsor 1.3 turbo de 180 CV y se habla de la posibilidad de sumar un 2.0 turbodiésel de 200 CV.

Además, incorporará nuevos componentes tecnológicos y de equipamiento, para batallar contra futuros modelos como Ford Maverick, Chevrolet Montana, Volkswagen Tarok, segunda edición de Renault Duster Oroch, Hyundai Santa Cruz, entre otros.

Para saber más detalles, debemos esperar al próximo jueves 22 de abril, cuando Fiat presentará el nuevo restyling de mitad de vida de Toro. (Fuente: Revista Parabrisas).