6 Proyectos recibieron despacho de comisión

En en el encuentro de Comisión de este lunes por la mañana, los concejales dieron despacho a seis proyectos que serán votados el próximo jueves en la sesión ordinaria. Entre las iniciativas que serán tratadas en sesión está la presentada por el concejal del PRO, Lalo Bonino, que propone al Departamento Ejecutivo Municipal que inicie las gestiones pertinentes a nivel internacional con el objetivo de acceder a la compra de vacunas contra el SARS-COV-2 (COVID19) para los habitantes de la ciudad de Rafaela, siempre y cuando las mismas tengan el aval correspondiente de la OMS y/o del ANMAT.

Cabe señalar, que el concejal de Cambiemos, presentó este decreto solicitando al Municipio la compra de vacunas luego de que el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, manifestara en declaraciones públicas que “No está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar vacunas”.

Bonino sostuvo que “es indispensable tener y ejercer la autonomía en la vacunación de los rafaelinos de manera de poder protegerlos ante la escalada de contagios masivos que se están produciendo en todo el país. Es así que he tomado la decisión de solicitarle al Intendente Luis Castellano que gestione la compra de vacunas para no estar a la espera de que el Gobierno Nacional nos provea de ellas”.

En tanto ayer por la mañana, también recibieron despacho un pedido de informes del concejal del PDP (FPCyS), Lisandro Mársico, referido a la estación de residuos clasificados, pidiéndole a las áreas que correspondan: Intensificar las campañas de información sobre los días y horas que se encuentra abierto la Estación de Residuos Clasificados; si el Municipio decidió no reabrir los domingos la Estación de Residuos Clasificados, comunicarlo a la ciudadanía, a los fines de evitar se siga depositando basura los días domingos, en el portón de entrada. En caso de no reapertura los días domingos establecer un control mediante una guardia, que proceda a evitar se arroje basura en el portón de entrada.

También serán votados el jueves diversas iniciativas del concejal Lisandro Mársico: un pedido de informes sobre la obra de revestimiento del Canal Sur; una minuta de comunicación solicitando colocar señalética “Calle sin salida” en Saavedra y Aguado; otra para verificar pendientes del entubado en Av. Prof. Amílcar Torre y una última para que se informe acerca de obras hídricas en el Canal Sur.