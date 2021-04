Concejales pidieron profundizar los controles Locales 20 de abril de 2021 Redacción Por En el marco de la pandemia por COVID-19 y de esta segunda ola que está impactando fuertemente en la ciudad, los ediles ayer por la mañana, a partir de las inquietudes expuestas por el concejal Leonado Viotti por diversa situaciones que sucedieron este fin de semana, coincidieron en solicitarle al Ejecutivo que potencie los controles.

Ayer por la mañana, antes de comenzar el habitual encuentro de comisión, los concejales de manera unánime, coincidieron en la preocupante situación sanitaria por la que atraviesa la ciudad, y a partir del planteo formulado por el concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, acerca de la liviandad de los controles en eventos deportivos privados, coincidieron en solicitar que se profundicen los mismos.

“Esta mañana antes de que arranquemos con la comisión, les pedí a mis pares tratar un tema por fuera de la agenda porque había surgido a partir de las quejas que nos hicieron llegar muchos vecinos, respecto a la falta de controles en eventos deportivos privados. Tenemos reclamos específicamente acerca de un preencuentro de la liga de fútbol femenino, también por los campeonatos que se dan en distintos previos y en donde nos contaban sobre la ausencia de controles y el respeto por los protocolos; controles que habíamos quedado la semana pasada con el intendente que se iban a realizar, porque claramente el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, pero el Estado tiene que estar controlando porque siempre tenemos un porcentaje de la población que no acata las normas y los pedidos que se vienen haciendo”, afirmó Viotti.

El edil dijo que “muchas de las cosas que se vienen solicitando son en carácter de consejos, no son obligatorias y dependen de la responsabilidad individual, por eso es fundamental el rol del Estado. Todos los concejales hoy compartimos las distintas experiencias, porque me llegó a mí el reclamo, pero a su vez todos los concejales recibieron distintas quejas y lo que decidimos como Cuerpo es trasladarle al Ejecutivo, no en forma de proyecto para no tener que votarlo el jueves sino hacerlo de manera inmediata, que se realicen mejores controles en esos encuentros que por otra parte es lo que habíamos quedado con el intendente, para evitar los tercer tiempos como se dice y para que haya más responsabilidad en el deporte”. Y agregó: “La idea es ajustar todo para que esas actividades no se tengan que suspender, hay que tener en cuenta que hay empleados y este Concejo ha acompañado siempre a los diferentes sectores, a los trabajadores, defendiendo esa posibilidad de que cada uno pueda trabajar”.



"HAY QUE RECURRIR AL

COMPROMISO DE CADA UNO"

La concejal Brenda Vimo, no solo en su carácter de edil sino también como médica, hizo referencia a la cantidad de situaciones preocupantes que se vienen sucediendo y que ponen en jaque al sistema de salud: “Hemos recibido todos los concejales el fin de semana, por un lado una gran preocupación de gran parte de la población por esta situación sanitaria que estamos pasando y la escasez de camas que hay y simultáneamente mucho reclamo de situaciones en donde no se sentían cuidados, acompañados o protegidos con el tema de los protocolos, en eventos que están habilitados para funcionar, pero que faltaban los controles necesarios para garantizar que se cumpla lo que hay que cumplir”.

“Realmente la situación sanitaria es de extrema gravedad, estamos viendo como por suerte tenemos casi la totalidad de los adultos mayores vacunados, queda un porcentaje muy pequeño, ya se está vacunando a menores de 64 años, lo cual es muy significativo. Obviamente quedas algunos a los que no le ha llegado la información y que el acceso es más dificultoso, pero podemos garantizar que la gran mayoría de la población de adultos mayores está vacunada. De hecho, ya se empezó con docentes universitarios, con pacientes con comorbilidades, sobre todo fibrosis quísticas y trasplantados; en eso se está avanzando mucho, pero si no se avanza también con el compromiso de cada uno de nosotros y con un control estricto, esto va derecho a un fracaso”, aseguró Vimo.

Asimismo, la edil expresó que “los controles son fundamentales, la gente que instintivamente se cuida va a cuidarse, pero la que instintivamente es más rebelde hay que estar acompañando ese proceso, hay que estar mirando y hay que estar sancionado en el caso que haya que sancionar. Vemos cómo ha bajado el rango etario de las personas contagiadas y de las que requieren internación. La primera ola siempre era alrededor de los 60, 70 años o más grandes y hoy el rango etario está entre los 35 y 45 años que requieren internación. Esto tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con que los adultos mayores están vacunados, tiene que ver con que los adultos jóvenes están trabajando y seguramente siguen teniendo reuniones sociales sin los protocolos. Hay que seguir insistiendo en el cuidado personal, yo le dije el otro día a una persona que nadie va a venir a ponernos el barbijo, nadie va a venir a obligar a estar distanciados, si no lo hacemos por nosotros mismos, es como pretender que el Estado nos controle la dieta”, enfatizó.