Ante el aumento de casos, se solicita extremar cuidados

La ciudad registra un aumento de casos de COVID-19 todos los días. Por tal motivo, es importante continuar con los cuidados que venimos teniendo desde que comenzó la pandemia, tales como: el uso correcto del barbijo, el cual tiene que taparnos la nariz, boca y mentón. Debemos tener en cuenta que es una obligación, tal como lo establece el Decreto municipal Nº 50523 y el no cumplimiento de esta medida, es motivo de sanción.

La distancia social es otro de los factores a tener en cuenta, debiendo respetar los 2 metros de distancia interpersonal. También lo es el lavado frecuente de manos y el mantenimiento de los espacios ventilados. No se puede compartir el mate ni la vajilla.

Se aconseja evitar las aglomeraciones y las reuniones en espacios cerrados, así como también, respetar los protocolos establecidos para cada actividad.

Recordemos que la responsabilidad social individual es fundamental y que nuestras acciones tendrán un impacto directo en la salud de toda la sociedad. Depende de todos no volver atrás.