El diputado macrista Luciano Laspina advirtió que "Argentina viene con una presión impositiva muy grande" y que por ese motivo le preocupa "que esto opere como un desincentivo" a la inversión. "Hoy la tasa de inversión en Argentina está entre las más bajas del planeta, no alcanza ni siquiera para reponer el stock de capital que se deprecia, y no hay generación de empleo en el marco de la pandemia, pero hace diez años que no creamos empleo en el sector privado formal", lamentó.