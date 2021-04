Desde Moscú, arribaron al país 800.000 vacunas Nacionales 20 de abril de 2021 Redacción Por Con este embarque, y desde el inicio del proceso de inmunización impulsado por el Gobierno nacional, la Argentina ya recibió un total de 8.932.600 dosis.

FOTO NA VUELO. El avión de Aerolíneas que anoche regresó al país, con vacunas.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Un avión de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú, Rusia, aterrizó anoche con 800 mil dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V, en tanto que el sábado está programado otro vuelo hacia Beijing, China.

Con el embarque de anoche, Argentina ya recibió un total de 8.932.600 dosis en el marco del proceso de adquisición de vacunas, entre la Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm.

El vuelo AR1061 de Aerolíneas Argentinas aterrizó este lunes a las 19:38 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza proveniente de Moscú con un nuevo cargamento de 800.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

La llegada de este lote de vacunas desde Rusia fue clave para no tener que interrumpir la campaña de vacunación, ya que las distintas jurisdicciones del país se estaban quedando sin vacunas para aplicar, luego de un par de semanas sin vuelos para traer nuevos cargamentos.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, remarcó que se distribuirán las dosis "a las jurisdicciones lo antes posible para acelerar este proceso de vacunación, fundamentalmente, a las personas mayores de 60 años". "En Argentina ya se ha vacunado con una dosis el 70% de las personas mayores de 70 años. Nuestro objetivo es disminuir la mortalidad", agregó la funcionaria.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, subrayó que "esta es la única prioridad que tiene el Gobierno" y señaló que "está la decisión del Presidente de dedicar todos los esfuerzos a lo único que es importante, que lleguen vacunas, que haya camas, que haya respiradores, que podamos seguir cuidando la salud de cada argentino y de cada Argentina no nos vamos a distraer un solo segundo en otra prioridad".

El duodécimo vuelo de Aerolíneas Argentinas que llegó este lunes a Ezeiza desde Moscú, contó con una tripulación encabezada por la piloto Fernanda Coronel.

De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, hasta este lunes por la tarde fueron realizadas 6.401.896 inoculaciones, de las cuales 5.593.620 corresponden a la primera dosis, y 808.276 a la segunda.

Además, fueron distribuidas 7.969.508 dosis y el domingo comenzaron a entregarse en todas las provincias del país 799.000 unidades de la vacuna desarrollada por Oxford/AstraZeneca y adquiridas en el marco de la alianza COVAX.

Ahora, las vacunas Sputnik V pasarán por el proceso de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento para luego ser distribuidas a todo el país.

En otro orden, este sábado está previsto un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Beijing a las 15:49, que estaría de regreso el lunes 26 a las 22:10, de no presentarse complicaciones en el plan de vuelo o demoras en la logística de carga.

Si bien no está confirmado cuántas dosis podría traer este avión, se estima que podría rondar millón de vacunas.

Además, se está planificando otro vuelo a China para el jueves 27, con la intención de traer otro millón de vacunas.

