Sin faltas

La justicia porteña determinó ayer que las escuelas no podrán computar como inasistencias a aquellos alumnos que no concurran a las aulas hasta tanto se conozca la decisión de la Corte Suprema, y además exigió que se garantice la enseñanza virtual durante ese período.

La resolución obliga a los colegios a abstenerse de "computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos".