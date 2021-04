Criptomonedas: el activo digital de este siglo XXI Suplemento Economía 18 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En una charla virtual sobre el tema “Las criptomonedas: el activo digital del siglo XXI”, organizada por la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF) el último jueves y en la que participación más de 200 personas, dos especialistas trataron de brindar las claves de un nuevo mercado que está en pleno crecimiento y despierta un creciente interés entre los inversores.

La conferencia, que estuvo a cargo de Mg. Pedro Cohan y de Lic. Iñaki Apezteguía, fue la antesala del curso que dictará la BCSF los días 22 y 29 de abril próximos bajo el título “Blockchain para el sector financiero”. La actividad, que lo tendrá como docente al Lic. Apezteguía, será arancelada ($2.000 para socios) y las inscripciones pueden realizarse en: https://www.eventbrite.com.ar/e/encuentro-crypto-blockchain-para-el-sector-financiero-tickets-142511165733

Respecto de la disertación sobre las criptomonedas, el Mg. Cohan las definió como “un activo estrictamente digital, que tiene un registro que da la posesión de ese activo”. Informó que, en la actualidad, había unas 8.000 criptomonedas a pesar de que las bitcoin siguen siendo la de mayor circulación en el mercado. Aseveró que “existe un sistema financiero cripto y una comunidad y cultura cripto”. Al explicar sus principales características, sostuvo que las criptomonedas tenían un código de registro y un valor nominal, y cotizan en el mercado.

“No generan interés ni pagan dividendos”, señaló Cohan, quien consideró que cumplen “las funciones del dinero porque son una unidad de cuenta, un medio de cambio y una reserva de valor”. Aclaró que no las emite un gobierno soberano; no son de curso legal y no tienen una institución habilitada de respaldo.

Cohan advirtió que “contrariamente a lo que se piensa, tienen trazabilidad; son transferibles casi instantáneamente con alcance global y no generan costos de impresión, transferencia y guarda” a la vez que consignó que las cotizaciones son libres, depende de la oferta y la demanda de los grandes tenedores y explicó en forma didáctica cómo se genera la estructura de oferta, según la criptomoneda elegida.

En la parte final de su exposición, Cohan consideró que a su entender en el futuro habrá cambios en el sistema y que se dará un esquema con mayor regulaciones. También aludió a toda la tecnología subyacente a las criptomonedas, un camino -dijo- que cada vez tendrá más adeptos.

La segunda parte de la charla estuvo a cargo de Apezteguía, especialista en el tema, y fue más técnica, centrándose en el mercado de las cripto y cómo operar con ellas.

Apezteguía habló de la descentralización que implica el sistema y destacó que permitía que “cualquier persona pueda ser su propio banco”. Se refirió a las tecnologías utilizadas con las criptos como Blockchain; a los mecanismos de consenso; a la criptografía de llave pública; a la red Peer to Peer, entre otras.