Otra gran actuación cumplió Maxi Andreis Deportes 19 de abril de 2021 Por Víctor Hugo Fux FINALIZO CUARTO EN CONCORDIA

PRENSA TURISMO PISTA MAXI ANDREIS. Terminó cuarto en la competencia de la Clase 2.

Maximiliano Andreis (Corsa), venía de obtener un podio en la anterior fecha del campeonato argentino de Turismo Pista, que se había disputado en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de la ciudad bonaerense de Olavarría, al finalizar tercero en la Clase 2.

El fin de semana, el piloto de Rafaela volvió a ser protagonista, esta vez en el marco de la tercera carrera de la presente temporada, que se llevó a cabo en el autódromo "Ciudad de Concordia", en la vecina provincia de Entre Ríos.

Maxi fue cuarto, en una prueba que terminó con el auto de seguridad, a raíz de un múltiple accidente registrado cuando faltaban tres vueltas para la bandera a cuadros.

Entre los involucrados en esa situación estuvo José Luis Costamagna (Ford Ka), quien se vio obligado a desertar.

Teniendo en cuenta que no se pudieron retirar las máquinas afectadas, la carrera se dio por finalizada con la victoria de Fabio Grinóvero, escoltado por Fabricio Scatena (ambos con Corsa) y Franco Fauret (VW Up), quienes festejaron en el podio del trazado concordiense.

Andreis, como ya quedó expresado, fue cuarto quedándose en los umbrales de un nuevo podio, en tanto que el otro representante local, Ricardo Saracco (VW Up) se ubicó en la décima sexta posición.

Clase 2 (final - 14 vueltas): 1° Favio Grinóvero (Corsa), en 35m56s289; 2° Fabricio Scatena (Corsa) a 334 milésimas; 3° Franco Fauret (VW Up) a 1s271; 4° Maximiliano Andreis (Corsa) a 1s616; 5° Mariano Sala (VW Up) a 3s252; 6° Jonathan Grinóvero (Corsa) a 3s638; 7° Oscar Dufourc (Corsa) a 3s919; 8° Lucas Bayala (Ford Ka) a 4s522; 9° Nicolás Ayestaran (Corsa) a 4s883; 10° Cristian Becher (Corsa) a 5s498; 11° Franco Nazzi (Fiat Mobi) a 5s731; 12° Matías Signorelli (Corsa) a 5s814; 13° Gastón Fontana (Corsa) a 5s821; 14° Santiago Tambucci (Celta) a 6s418; 15° Martín Criado (Corsa) a 6s993; 16° Ricardo Saracco (VW Up) a 7s712... 25° José Luis Costamagna (Ford Ka) a 3 vueltas.



BERGALLO Y ALVAREZ

Tomás Bergallo (Etios) en la Clase 3 y Matías Alvarez (Uno) en la Clase 1 se impusieron en las otras finales disputadas ayer en Concordia, de acuerdo con estos resultados:

Clase 3 (12 vueltas): 1° Tomás Bergallo (Etios), en 34m03s046; 2° Nicolás Bulich (Etios) a 494 milésimas; 3° Luis Bessone (Etios) a 1s709; 4° Lucas Petracchini (Clio) a 2s429; 5° Luigi Melli (Etios) a 2s814; 6° Pablo Collazo (Kinetic) a 3s015; 7° Renzo Cerretti (Kinetic) a 3s268; 8° Juan Manuel Damiani (Etios) a 3s801; 9° Francisco Coltrinari (Etios) a 4s338 y 10° Thiago Martínez (Etios) a 4s645.

Clase 1 (11 vueltas): 1° Matías Alvarez (Uno), en 29m13s082; 2° Agustín Gajate (Uno) a 1s356; 3° Lucas Huser (Uno) a 2s454; 4° Nicolás Ardesi (Uno) a 3s107; 5° Adrián Oubiña (Uno) a 3s202; 6° Facundo Carro (Uno) a 3s725; 7° Rubén Arguissain (Uno) a 4s047; 8° Santiago Leguizamón (Uno) a 4s040; 9° Juan Deucedes (Uno) a 4s277 y 10° Luciano Martínez (Uno) a 4s449.

Próxima fecha: será la cuarta de la temporada 2021 y se estará disputando el fin de semana del 29 y 30 de mayo en un escenario a confirmar.