Unión empató en Resistencia

Segunda presentación de Unión de Sunchales en el Federal A 2021 y segundo empate. Fue este domingo en Resistencia, donde hizo tablas 0 a 0 con el local Sarmiento en el marco de la Zona B.

El partido, que se jugó en el Estadio Centenario y fue dirigido por el salteño Gustavo Benitez, fue apenas discreto. En la tercera fecha, Unión recibirá a Sp. Belgrano de San Francisco.

Sarmiento: Carrera; Gallardo, Berlo, Negro y Federico López; Buono (Montenegro), Cevasco y Sergio Sagarzazu (Acevedo); Cañete (Joaquin Fernandez), Luis Silba y Parera. DT: Raúl Valdez.

Unión: Torres; Alberion, Nicolás Canavessio, Paiz y Jonatan Medina; Rojo (Adrián Rodriguez), Baier, Cristian Sánchez (Tomás Federico) y Ricardo Villar; Attis y Denis Stracqualursi. DT: Adrián Tosetto.



RESTO DE LA FECHA

Juventud de Gualeguaychú 3 (Pereyra -2- y Parada) - Central Norte de Salta 3 (Reyes y Magno -2-); Douglas Haig 0 - Gimnasia de Entre Ríos 1 (Favre); Sp. Belgrano de San Francisco 2 (Camisassa y Urquiza) - Defensores de Villa Ramallo 2 (Albornoz y Coronel); Boca Unidos de Corrientes 1 (Esteche) - Chaco For Ever 1 (Bruno); Gimnasia y Tiro de Salta 2 (Busse y Chavez) - Crucero del Norte 0 y Sp. La Parejas 0 - Racing de Córdoba 0. Libre: DEPRO.

El dato saliente es que en esta zona ningún equipo ganó los dos partidos. Lideran con 4 unidades Gimnasia y Tiro, Chaco For Ever, Defensores de Villa Ramallo y Racing de Córdoba.