Denunciaron la aparición de palomas envenenadas en microcentro rosarino

IMAGEN INTERNET PALOMAS MUERTAS. La Justicia investiga las causas.

En una Fiscalía de la ciudad de Rosario, fueron denunciados varios casos de envenenamiento de palomas ocurridos en la plaza Montenegro (San Luis y San Martín).

"Además del maltrato animal y la crueldad, esta situación es grave porque se halló veneno disperso que puede ser peligroso para las personas y otras mascotas", alertaron desde la organización Refugio Pájaros Caídos, donde dieron cuenta que también hubo episodios similares en la zona de Rioja y Maipú, e Italia y San Lorenzo.

No es la primera vez que las palomas toman protagonismo y surgen hechos de estas características en Rosario. Se sabe que el ave es descripta como plaga, y para algunos vecinos representa un verdadero trastorno, sobre todo en el micro y macrocentro.

Es que el guano (excremento) que genera suciedad, los nidos en ventanas, acondicionadores de aire, ornamentaciones, balcones y molduras, o su particular y constante sonido molestan a vecinos y peatones.



UN INFORME

Es más, en un informe que publicó La Capital en febrero de 2020, se detalló que las heces de la paloma son corrosivas para los ornamentos si no se limpian con frecuencia. En ese momento la veterinaria Yanina Mautone (matrícula 1136), dijo que algunas personas pueden tener "alergias o contagiarse de piojillos, aunque eso requiere que se toque directamente al animal. La materia fecal, además, puede transmitir enfermedades".



EL CONTROL CON

ANTICONCEPTIVOS

No es de ahora la superpoblación de palomas. En 2011, el exconcejal Jorge Boasso presentó un proyecto para controlarlas. La idea, reflotada por última vez en 2016, era utilizar anticonceptivos autorizados mezclados entre la comida de los pájaros para reducir su proliferación.

La iniciativa fue suscripta por el exconcejal Carlos Cossia, también veterinario, pero nunca prosperó a pesar de tener despacho favorable de la comisión de Ecología y Medio Ambiente. No obstante, ahora se denunció el envenenamiento de palomas en al menos tres puntos céntricos.



ESTADO DE SHOCK

Según la denuncia que formalizó en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) la voluntaria de Pájaros Caídos, María Celeste Severo, el 15 de abril, a las 14:30, un grupo de rescatistas halló ocho palomas (Columba Livia) en estado de shock y con parálisis en sus patas en San Martín entre San Juan y San Luis, en la plaza Montenegro.

Pero lo más grave, es que cinco de las palomas tuvieron fallas respiratorias y un estado de agonía irreversible, por lo que murieron rápidamente. Según dejó constancia el veterinario Francisco Verino, habían sufrido envenenamiento por lo que tuvo que suministrar antitóxico.



ELEMENTO FOSFORADO

Ese estudio determinó que en el organismo tenía un elemento fosforado, que provoca una parálisis del ave, primero en las patas y luego de todo el organismo, y mueren por asfixia.



UN PELIGRO

De acuerdo al trabajo de campo que realizaron los colaboradores de Refugio de Pájaros Caídos, horas después del hallazgo todavía había semillas, pan y galletitas esparcidas con veneno en el suelo de la plaza Montenegro. "El peligro continúa, y no solo para la vida animal, sino para los humanos debido a que muchos niños concurren a dicho espacio público", advirtió la denuncia.



CRUENTA MANERA

Una de las personas que primero tomó contacto con el caso de envenenamiento de las palomas en la zona céntrica de Rosario es Jorgelina Andrea Corrente, también voluntaria la asociación civil Refugio Pájaros Caídos. "Mis compañeras recogieron diez palomas de las cuales sobrevivieron solo dos. Luego del examen del veterinario se determinó que habían ingerido un veneno fosforado con alimentos (galletitas, semillas)", confirmó.

La mujer alertó que, además del "maltrato animal penado por la ley y la manera cruenta de matarlas, se halló el alimento con veneno disperso en la plaza Montenegro, lo que representa peligro para seres humanos. Si quieren mermar la población de palomas, creemos que lo más conveniente es el sistema de anticoncepción, controlado, como se hace en España u Holanda".

La voluntaria agregó que también se hizo eco de casos de envenenamiento en el palomar de la ciudad de Santa Fe y en Rafaela. "Acá en Rosario, en el palomar del parque Independencia notamos mucho vandalismo, chicos que entran a la pajarera y directamente matan a gomerazos a las palomas, y a los pichones con gomeras", describió.



AUTOPSIA

En el macrocentro se dieron casos en Maipú y Mendoza, que se extendieron a la plaza Montenegro (San Luis y San Martín), y también en San Lorenzo e Italia, cerca de la plaza San Martín. Corrente indicó que una de la palomas muertas será sometida a una autopsia.

"Queremos saber qué veneno es y con qué o quién estamos lidiando. Estamos ante hechos riesgosos para la ciudadanía, y para otras mascotas, como perros, gatos. El veneno se puede ir por un desagüe o pegar en una zapatilla e ingresar en una casa donde hay niños", remarcó.