La producción fotográfica de Ana Rollandi cumplirá este mes sus Bodas de Plata Información General 19 de abril de 2021 Redacción Por La fotógrafa sanguillermina compartió detalles de su obra que está celebrando el vigésimo quinto aniversario, enfatizando especialmente las satisfacciones que le han generado los reconocimientos recibidos.

EN SAN GUILLERMO// Vista general de la inauguración en esa ciudad. ANA M. ROLLANDI// Comparte detalles de una pieza con una visitante.

Por estos días, la fotógrafa sanguillermina Ana M. Rollandi, se comunicó con esta Redacción para comentarnos , con satisfacción, que su trabajo fotográfico "Los de abajo o los sin voz" cumple en este mes sus Bodas de Plata, una producción que reflejó la realidad de un barrio instalado lo que fue el primer asentamiento de la localidad, y que a lo largo del tiempo le ha brindado muchísimas satisfacciones, tanto en su lugar de origen como en todos los sitios en que fue exhibida.

Al respecto remarcó que "esta Colección fue inaugurada en la Expo Feria de 1996, realizada del 18 al 21 de abril en el stand de la Comuna de San Guillermo, por invitación del Presidente Comunal de turno, obteniendo muy buena recepción y conmoción por parte de los observadores.

"Posteriormente ingresó a diferentes Centros Culturales de envergadura del país, siempre acompañada de eco favorable.

"Son obras en tono sepia, de contenido artístico, cultural y social, siendo los protagonistas personajes del histórico Barrio Pueblo Viejo(primer asentamiento de San Guillermo), en su paupérrimo entorno, teniendo como objetivo apreciar las obras con una mirada abierta, amplia y crítica desde el plano del arte y la cultura, pero también desde lo humano reflejar el estado de vulnerabilidad que este sector padecía, con el fin de mejorar esta precaria situación de los habitantes del viejo barrio.

Por otra parte hizo saber que "con mi cámara a cuestas, recorrí y documenté ese villorio precario: ranchos, casitas con techos de chapas rotas, las paredes eran de todo tipo de material, todo les servía para protegerse de las inclemencias del tiempo, rudimentarios pozos con los brocales caídos, desprovistos de agua potable, de luz eléctrica, sólo una mortecina luz los alumbraba pero, lo más preocupante era que un número importante de niños que no acudía a clases.

"Posteriormente, me incorporé al alma de su gente a través del diálogo... las carencias desbordaban y después presenté estos documentos fotográficos a los gobernantes del momento, con el fin de solicitar pautas de acción ante esa realidad.

"La recepción del mismo llegó a buen puerto, no sólo desde el aspecto artístico, (respaldo para mi trabajo fotográfico), sino que atendieron a posteriori la apremiante demanda social.

Más adelante enfatizó que "mi objetivo se había cumplido cuando les dieron las oportunidades laborales, les cambiaron sus techos, les limpiaron con maquinarias desechos insalubres, les proporcionaron agua potable, alumbrado y, los niños asistían a clases.

"Así nació mi Producción Fotográfica "Los de abajo o los sin voz", que en este mes cumple sus Bodas de Plata"·