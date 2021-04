Docentes rafaelinos dieron negativo Locales 19 de abril de 2021 Redacción Por ESTABAN AISLADOS ALREDEDOR DE 40

En las últimas horas, en un contexto preocupante por el alza de casos de Covid-19 en nuestra ciudad, se dio a conocer que unos 40 profesores de la escuela Mario Vecchioli se encontraban aislados, generando mucha preocupación de Padres Organizados. Esto respondería a que en los últimos días se llevó a cabo una reunión plenaria presencial entre los docentes. En este marco, horas más tarde, un par de profesores habrían notificado que empezaron con síntomas compatibles con el coronavirus. Por ello, inmediatamente se procedió al aislamiento de los contactos estrechos, tal como indica el protocolo correspondiente, y entre las personas aisladas también habría alumnos.

Al respecto, durante el programa "Arena Política" que se emite por Radio Rafaela los domingos de 11 a 13 hs, ayer Rosario Cristiani, secretaria de Gestión Territorial Educativa, expresó que "al día 16 de abril, nosotros tuvimos en total 40 burbujas aisladas de 1.945 que se fueron reactivando a la actividad, ya que estamos en una realidad muy cambiante. Sé que ha generado mucha preocupación, porque no he leído los medios pero me lo hicieron saber, conversando con la directora de la escuela de Comercio de Rafaela, que allí de repente hubo una actividad que tiene que ver con reuniones de docentes, una plenaria que hubo donde después se manifestaron 3 alertas, lo que produjo el aislamiento de alrededor de 40 docentes, algo que al día de hoy el problema ya está resuelto porque los hisopados de esos 3 docentes dieron negativo. Pero lo que en realidad se tiene que analizar son los contextos, y lo que uno tiene que tener muy clave es que si uno aplica los protocolos como corresponde, el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos y los lugares aireados, es el escudo protector que tenemos contra el Covid". Posteriormente, en otro segmento de la charla, la funcionario acotó que "también hay que saber que este panorama que va cambiando día a día merece un dispositivo flexible, como alertar la presencia de un posible caso sospechoso de Covid, se cierra la burbuja, se aísla, se establece el protocolo que estable Salud a través del 0800 y se va procediendo el modo de disminuir los contagios".