YPF volvió a aumentar el precio de sus combustibles Nacionales 19 de abril de 2021 Redacción Por En promedio fue una suba de 6% pero con mayor carga en la región metropolitana y menor en el interior para ir equiparando los precios en todo el territorio.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Los precios de las naftas y el gasoil comercializados por la petrolera YPF aumentaron un 6 por ciento promedio en todo el país, en lo que fue el sexto incremento en lo que va del año. Por el impacto que tiene en el resto de la economía, será un factor más de presión al proceso inflacionario, luego del alza del 4,8% verificado en marzo, según las estadísticas del INDEC.

Se espera que, tras el ajuste de YPF, el resto de las compañías como Axion, Raízen (Shell) y Puma acompañen la actualización de las tarifas. El de este sábado fue el sexto incremento del año, ya que también se aplicaron modificaciones a raíz de cambios impositivos y el valor del biocombustibles.

Así, se sumará a los concretados el 5 de enero (2,9%); el 16 de enero (3,5% por reacomodamiento impositivo); el primero de febrero de entre 1% en naftas y del 1,9% en gasoil (por ajuste en biocombustibles), el del 15 de febrero de 1,2% y el del 7% de marzo pasado, que forma parte de los tres aumentos anunciados.

Sobre el incremento en los combustibles, el presidente Alberto Fernández había explicado que el objetivo era "modificar el sistema de aumento para que no haya un goteo permanente que influya todos los meses".

Según lo informado a principios del mes pasado por la firma, el propósito es aplicar un aumento acumulado del 15% por lo que el próximo crecimiento se aplicará a mediados de mayo.

Así lo habían anunciado el presidente de YPF, Pablo González, y el CEO Sergio Affronti, en el marco de una presentación con gobernadores el mes pasado. "Son los fondos que necesitamos para desarrollar el plan de inversiones y si las elecciones fueran en abril lo hubiéramos hecho igual. Queremos producir y todo lo recaudado irá a producción", afirmó González al explicar el programa de la compañía.

El ajuste global del 15% no tiene en consideración el componente impositivo y el valor regulado de los biocombustibles, que también impactan en los costos.

El primer ajuste, aplicado el 16 de marzo pasado, fue del 7%, que sumado al actual 6%, hace que el próximo incremento sea el inferior de los tres. Sin embargo, la suba no fue similar en todas las regiones, en las estaciones ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un alza del 7,9%, cuando en el resto del país se ubicó en un rango de entre 6,5% y 6,9%.

De acuerdo con un informe del Centro de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), el consumo de combustibles volvió a crecer en todo el país durante febrero, pese a que aun se mantiene por debajo de los valores pre- pandémicos. La entidad señaló que durante el segundo mes del año la venta de combustibles líquidos registró un aumento del 3,9% respecto de enero anterior.