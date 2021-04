Habrá clases presenciales en las escuelas porteñas Nacionales 19 de abril de 2021 Redacción Por Un fallo judicial habilitó la continuidad de las clases en las escuelas. Por eso Rodríguez Larreta confirmó que habrá actividad en las aulas.

FOTO NA GOBIERNO UNIDO. Larreta junto a sus colaboradores, anoche después de las 22 hs. en conferencia de prensa.

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó ayer que este lunes habrá clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, luego del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de esa modalidad en el distrito. "La Justicia acaba de determinar que en la Ciudad debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales. Mañana (por hoy) hay clases", afirmó Rodríguez Larreta.

En conferencia de prensa, sostuvo: "Tenemos que ser muy prudentes y llevar tranquilidad a las casas y que sepan que todas las decisiones son basadas en los datos, las evidencias, en expertos en salud". El mandatario porteño afirmó que siente "orgullo" porque este lunes los alumnos irán a clases y agradeció la movilización de "millones de personas". "Para mí es un gran orgullo comunicarles que mañana en la Ciudad de Buenos Aires las escuelas van a estar abiertas", destacó.

"Aquellos que quieren que los chicos sigan en las aulas, no se reúnan", enfatizó Rodríguez Larreta, al pedir que se cumplan las medidas de aislamiento. "Este lunes hay clases y eso es lo más importante, y yo confío en cada uno de los integrantes de la comunidad educativa", subrayó el mandatario de la Ciudad. Y enfatizó: "Los chicos van a estar sentados en las aulas, gracias al esfuerzo de una sociedad que está comprometida con la educación y su futuro".

En la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios, anunció que los alumnos adultos "pasarán a la virtualidad" y eso disminuirá la circulación de "110.000" personas. A la vez, detalló que se reforzarán los controles en las entradas de las escuelas para concientizar en los cuidados.

"No hablé con el Presidente (Alberto Fernández) hoy, no nos enganchamos en discusiones políticas", resaltó, al ser consultado sobre los dichos del ministro de Justicia, Martín Soria, que apuntó a la Justicia porteña y dijo que el fallo fue "un mamarracho político".

"Yo ya ratifiqué mi intención de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional desde el primer día", agregó Rodríguez Larreta, que esquivó las preguntas sobre la relación de ahora en más con la Casa Rosada. En ese sentido, expresó: "La educación no puede ser un motivo para profundizar la grieta, por el contrario, nos tiene que ayudar a cerrarla".

"Sabemos que el virus está aumentando su circulación con más rapidez que antes, pero no podemos quedarnos en esto de tener que elegir entre educación y salud. Justamente el desafío es buscar el bienestar integral", remarcó el mandatario de la Ciudad.

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, explicó que hoy habrá clases presenciales, pero por la sorpresa del fallo en algunos colegios se mantendrá la virtualidad este lunes por la imposibilidad de organizar en pocas horas.

Según pudo constatar NA, distintas escuelas avisaron a los padres de los alumnos que este lunes se mantendrá la virtualidad y el martes habrá clases presenciales, ya que la noticia llegó tarde y sin tiempo para ordenar el dictado presencial.