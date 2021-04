Sergio Hernández renunció en España Deportes 18 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El entrenador bahiense Sergio "Oveja" Hernández dejó su cargo en el Casademont Zaragoza de la Liga ACB de España por "motivos personales", que lo empujaron a volver a la Argentina para estar cerca de sus seres queridos en este momento tan complicado por la pandemia de coronavirus. Hernández, que dejó la Selección argentina para poder cumplir un sueño profesional y personal de dirigir en la mejor Liga europea, venía con un gran trabajo ya que estaba con buena expectativa esperando por competir en el Final Eight de la Basketball Champions League y en el puesto 13° de la ACB, con 10 partidos ganados y 19 perdidos.

El equipo jugaba este domingo ante Acunsa GBC y será dirigido por Sergio Lamúa, el ayudante de campo de Hernández. "Aprovecho estas líneas para comentarles que por motivos personales voy a dejar el equipo. Me pone triste la situación, estuve (y estoy) totalmente comprometido con Zaragoza. Su dirigencia me ha tratado siempre con máximo respeto", explicó Hernández en su despedida. "Pero no puedo seguir acá cuando tengo la cabeza totalmente puesta en lo que está pasando allá. El equipo merece que la persona a cargo entregue toda su energía en este momento crucial de la temporada. Y honestamente, yo hoy no lo puedo hacer. Necesito estar con mis hijos y acompañar a mis cercanos en este duro contexto mundial. Gracias por el afecto, por la comprensión y por los buenos momentos. Ojalá algún día nuestros caminos se vuelvan a cruzar", agregó.



COMUNICACIONES A CUARTOS

Comunicaciones de Mercedes consiguió su clasificación a los cuartos de final de La Liga Nacional tras vencer a Obras por 80 a 62 en el segundo juego de la serie de Reclasificación y liquidó la cuestión por 2 a 0.