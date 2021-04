Fuerte presencia rafaelina en el Sudamericano de Mayores Deportes 18 de abril de 2021 Redacción Por Fueron convocados para el equipo nacional Abril Okon, Sofía Kloster, Pedro Emmert y la formoseña Maru Majda, que entrena en nuestra ciudad

FOTOS CRAS/CADA AL SUDAMERICANO. Abril Okon, Sofía Kloster y Pedro Emmert.

Desde hace unos años el atletismo de Rafaela atraviesa por un muy buen momento, especialmente en las pruebas de pista. Este sábado se dio otra excelente noticia en el marco de ese crecimiento constante, con la confirmación de la CADA del equipo nacional para el Sudamericano de Mayores que se desarrollará en Buenos Aires del 14 al 16 de mayo.

Dentro de la convocatoria de casi 80 atletas entre varones y damas que representarán a nuestro país, estarán tres atletas del CRAS para pruebas individuales: Abril Okon (salto en alto), Sofía Kloster y María del Rosario Majda (ambas en marcha). Además, en varones también fue convocado Pedro Emmert, que entrena en Buenos Aires en el Club Quirón, para forma parte de la posta 4×400.

Cabe mencionar que Okon, actual número 1 del país en su prueba, tiene 16 años (categoría U18), mientras que Emmert tiene 18 años (categoría U20).

En el comunicado que informó las convocatorias, la CADA hizo hincapié en la cuestión sanitaria. "Debido a las condiciones epidemiológicas reinantes, se recomienda a todos los integrantes extremar los cuidados y deben saber que será necesario que todos realicen un test de PCR-COVID, el día 9 de mayo (72 horas antes del arribo al hotel), y sin tener contacto estrecho con enfermos de COVID y sin síntomas. Se solicita a las federaciones gestionar el test en sus gobiernos provinciales sin cargo".

Por otra parte, la CADA también designó a los integrantes del cuerpo técnico que estará con el equipo, debiendo se mencionar que por razones de protocolo no podrán estar en el CENARD durante los entrenamientos y competencias ningún otra persona que no forme parte de dicho plantel, con lo cual los entrenadores personales que no formen parte del equipo técnico, en esta oportunidad no podrán estar en el escenario atlético.

El Jefe de Equipo será el manager de CADA Germán Lauro, el Jefe de los Entrenadores será el Lic. Carlos Visentini, y los entrenadores Sergio Alfonsini y Daniel Gómez en el área de lanzamientos, Walter Acosta, Luis Blanco y Javier Morillas en velocidad relevos y vallas, Carlos Visentini y Javier Benítez en el área de saltos, Leonardo Malgor y Fernando Diaz Sanchez en medio fondo, obstáculos, fondo y Marcha y Daniel Manfredi en las pruebas de Combinadas.